Immigrati pestano e prendono a morsi ragazzo per rubargli il telefono

(Di domenica 5 maggio 2019) Aurora Vigne Gli aggressori sono giovani del Gambia senza fissa dimora. Sono stati rinchiusi nel carcere di Regina Coeli in attesa di processoAggredito e preso ada dueper un. È questo quanto accaduto a un 23enne a Roma. Ilera appena arrivato in via l'Aquila per trascorrere una serata in allegria. Un programma che però, suo malgrado, è stato stravolto dall'arrivo di tre uomini che, dopo averlo accerchiato e colpito con un pugno al volto, lo hanno derubato delcellulare.Uno di questi, per vincere la resistenza della vittima, lo ha addirittura preso asulla mano, scappando subito dopo col bottino. Il 23enne ha tentato di inseguirli, ma arrivato in via del Pigneto, ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante e dell'8° Regimento "Lazio", impiegata proprio nell'ambito dei quotidiani servizi ...

