Il Torino Jazz Festival illuminato dalle stelle John Paul Jones e Kyle Eastwood

Al Torino Jazz Festival incanta il ritmo turco-armeno di Arto : Spiritoso, irriverente e cosmopolita. È Arto Tunçboyaciyan, percussionista e vocalist turco armeno, che dagli anni Ottanta vive negli Stati Uniti. Classe 1957, la sua carriera inizia a soli 11 anni, col fratello Onno, scomparso prematuramente. Ha lavorato con leggende del Jazz come Chet Baker, Marc Johnson e Al Di Meola. Negli anni Novanta collabora con Serj Tankian, cantante del gruppo musicale statunitense System of a Down. Si può far musica ...