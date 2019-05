Il pensionato ucciso dal branco a Manduria aveva avvisato la polizia un mese prima di

Pesaro - pensionato imbavagliato e ucciso in casa : 4 arresti : L'articolo Pesaro, pensionato imbavagliato e ucciso in casa: 4 arresti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

pensionato ucciso nel Pesarese : 4 arrestati - incastrati da video e Dna : Pensionato ucciso nel Pesarese: 4 arrestati, incastrati da video e Dna Sesto Grilli, di 74 anni, fu trovato morto, legato e imbavagliato nella sua abitazione di San Lorenzo in Campo, la notte del 17 marzo scorso. In carcere persone originarie della Calabria ma residenti tra Marche ed Emilia Romagna. Delitto forse scaturito da una ...

Manduria - pensionato ucciso di botte : confermato il carcere per i due maggiorenni : Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi (ritenendo non sussistente il pericolo di fuga) dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio...