Il Papa ha chiesto di non chiudere i cuori davanti a chi bussa alle nostre porte : Un appello all'accoglienza dei migranti e affinché le religioni promuovano "armonia e concordia": sono questi i due messaggi centrali del discorso pronunciato da Papa Francesco davanti alle autorità e alla società civile bulgare, a Sofia, alla presenza del presidente della Repubblica Rumen Radev. "A voi, che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, non chiudere ...

Il Papa ha chiesto di portar via i profughi dalla Libia : La situazione dei profughi in Libia "è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al piu' presto evacuati attraverso corridoi umanitari". E' l'appello di Papa Francesco in occasione della recita del Regina Coeli in Piazza San Pietro. "Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia" ha ...

Il Papa ha chiesto agli studenti di liberarsi dalla dipendenza da telefonino : "Liberatevi dalla dipendenza del telefonino! Per favore". Così Papa Francesco ricevendo in udienza gli studenti del Liceo classico statale Ennio Quirino Visconti di Roma, in occasione dell'Anno Giubilare Aloisiano, ha esortato i ragazzi presenti a "curare la propria interiorita'" anche attraverso il silenzio, per ascoltare la propria coscienza. "Voi sicuramente avete sentito parlare del dramma delle dipendenze - ha continuato a braccio -, ...