Il nuovo aggiornamento di Hunt | Showdown introduce un nuovo boss | armi e molto altro

Your Phone : nuovo aggiornamento lato server : È da poco disponibile un nuovo aggiornamento lato server per l’app Your Phone (Il tuo telefono) che introduce due novità per i messaggi. Cosa c’è di nuovo? Immagini dei contatti: nell’elenco delle chat sono ora visibili le immagini del profilo dei contatti. Pannello emoji: nella barra di composizione dei messaggi è stato aggiunto un pulsante per aprire il pannello delle emoji. Fix di bug e miglioramenti generali. Download Le ...

Starlink Battle for Atlas : Disponibile il nuovo aggiornamento : Ubisoft annuncia che il nuovo aggiornamento dei contenuti di Starlink: Battle for Atlas, basato sulla misteriosa apparizione della Luna Cremisi nel sistema stellare Atlas, è ora scaricabile per Nintendo Switch , PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il nuovo contenuto Luna Cremisi è anche incluso nella nuova versione Windows PC del gioco, Disponibile da oggi per 59.99€. Su PC, ...

Samsung Galaxy A50 guadagna le Bixby Routines - Galaxy J5 2017 ottiene un nuovo aggiornamento per la sicurezza : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per il Galaxy A50 in India che include anche la patch di sicurezza di aprile 2019 e aggiunge le Bixby Routines e una serie di nuove funzionalità alla fotocamera. Il colosso sudcoreano sta rilasciando un nuovo aggiornamento anche per il Galaxy J5 2017 in Olanda, tuttavia l'update include solo la patch di sicurezza di marzo e non ancora Android 9 Pie che arriverà nei prossimi ...

Il nuovo aggiornamento di Days Gone risolve alcuni bug - problemi di frame rate e molto altro : Days Gone è ora disponibile, e una delle principali ragioni per cui è stato accolto con una ricezione piuttosto tiepida sono le sue carenze tecniche, che includono numerosi bug e problemi di frame rate. Gli sviluppatori hanno già pubblicato un paio di grosse patch per il gioco, e ora è stato pubblicato un nuovo update che cerca di risolvere alcuni di questi problemi, riporta Gamingbolt.L'aggiornamento 1.05 è piuttosto piccolo, pesa, infatti, ...

Modalità Endgame e molto altro nel nuovo aggiornamento di Fortnite : E' finalmente disponibile da oggi il nuovo aggiornamento per Fortnite, che tra le novità più importanti introduce l'attesissima Modalità Endgame. In questa speciale Modalità a tempo limitato, Thanos e i suoi Chitauri invadono l'isola della Battaglia reale, in cerca delle sei Gemme dell'Infinito e sarà compito dei giocatori fermali.Di seguito potete trovare un riassunto delle novità più succose introdotte dalla patch, potete comunque dare ...

WhatsApp - un nuovo aggiornamento potrebbe impedire di fare gli screenshot alle chat : WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica che ormai da diversi anni viene utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Nel corso della sua esistenza, abbiamo assistito a diversi cambiamenti strutturali e ad introduzioni di nuove funzionalità. L'app è adesso una delle più amate perché permette di compiere molteplici azioni in maniera totalmente gratuita, come inviare foto, chiamare, inoltrare registrazioni vocali, condividere la ...

Fifa 19 Patch 1.13 – Title Update 12 : nuovo aggiornamento disponibile anche su Ps4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 17 aprile per la versione PC ed è arrivata il 23 aprile anche su PS4 ed Xbox One. Patch 1.13 Fifa 19 – Title Update 12 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.13 – Title Update 12: nuovo aggiornamento disponibile anche su Ps4 ed Xbox proviene da I Migliori di ...

Instagram - possibile arrivo di un nuovo aggiornamento : i like potrebbero sparire dai post : Instagram continua ad essere il social network più in voga del momento: ormai da un po' di tempo ha superato ampiamente sia Facebook che Twitter e proprio per questo motivo che si studia continuamente all'aggiornamento del social, così da renderlo sempre più competitivo e al tempo stesso più 'appetitoso' per i milioni e milioni di persone che lo utilizzano in tutto il mondo. E a proposito di questo, sarebbe in arrivo un nuovo aggiornamento che ...

Il nuovo aggiornamento delle versioni PC ed Xbox One di Cuphead aggiunge tante novità : Cuphead è da poco stato pubblicato su Nintendo Switch con una serie di nuove funzioni volte a migliorare l'esperienza di gioco dell'ottimo titolo di Studio MDHR. Tuttavia anche gli utenti PC ed Xbox One potranno toccare con mano alcune di tali novità, grazie ad un aggiornamento dedicato disponibile da oggi.Come riporta Twisted Voxel, tra le nuove caratteristiche più importanti segnaliamo la possibilità di giocare nei panni di Mugman anche in ...

Da monitorare il nuovo aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy S10 : in Europa dal 18 aprile : Abbiamo dovuto attendere abbastanza, se non altro perché si tratta dell’ultimo top di gamma lanciato sul mercato, ma da alcune ore possiamo finalmente parlarvi della distribuzione del tanto invocato aggiornamento di aprile dedicato al Samsung Galaxy S10. A qualche giorno di distanza dal rollout per il suo predecessore, dunque, finalmente in Europa si vede un pacchetto software che si spera possa risolvere un po’ di problemi a tutti ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce una nuova modalità di gioco ed una nuova mappa : Qualche tempo fa vi abbiamo svelato che Call of Duty: Black Ops 4 avrebbe dovuto ricevere in futuro la nuova mappa Arsenal Sandstorm, ovvero una variante di Arsenal. Oggi gli sviluppatori hanno affermato che tale variante è disponibile col nuovo aggiornamento.Come riporta Dualshockers, Arsenal Sandstorm è di base una versione desertica della mappa Arsenal e come tutte le altre varianti, è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di ogni ...

Il nuovo aggiornamento di The Elder Scrolls : Blades velocizza il sistema di apertura dei forzieri : Qualche giorno fa è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per The Elder Scrolls: Blades, volto a velocizzare il sistema di apertura dei forzieri, di cui molti giocatori si sono lamentati.Come riporta VG247, innanzitutto ora i forzieri potranno essere aperti in un'ora (rispetto alla 3 ore pre-patch) mentre le gemme necessarie per l'apertura saranno solo 12, al posto delle 36 richieste in precedenza. Non sarà più possibile recuperare forzieri ...