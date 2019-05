Il Movimento 5 Stelle attacca la Lega | «Salvini sii coerente | fai dimettere Siri»

Il Movimento 5 Stelle fa tremare CasaPound - la sede di Roma sarà messa in vendita : CasaPound trema, rischia di perdere la propria sede di Roma. Il Movimento 5 Stelle ha un piano ben preciso Vendesi immobile in via Napoleone III, civico 8. Il Ministero dell’Economia, su pressing del Movimento 5 Stelle, è pronto a mettere sul mercato quella che da quindici anni è la sede (abusiva) dei neofascisti di CasaPound. È una … Continue reading Il Movimento 5 Stelle fa tremare CasaPound, la sede di Roma sarà messa in vendita ...

Mara Carfagna attacca il Movimento 5 Stelle : “I cittadini dovrebbero essere preoccupati…” : Mara Carfagna torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle “Il garantismo è un principio sancito dalla Costituzione italiana che tutti hanno il dovere di rispettare e che nessuno può arrogarsi il potere di calpestare, tantomeno chi governa. Invece il M5S si permette di usare il nome di Silvio Berlusconi come alibi per fare a pezzi … Continue reading Mara Carfagna attacca il Movimento 5 Stelle: “I cittadini dovrebbero essere ...

Castel Bolognese. Incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle sul tema dell'Europa : Ricky Salvatore Lantino è avvocato specialista di diritto tributario e di diritto dell'economia e della finanza. È stato socio di alcuni dei più grandi studi tributari e legali italiani e ...

CasaPound - il piano del Movimento 5 Stelle : 'La sede di Roma in vendita nel 2019' : CasaPound contro tutti, dopo lo stupro il gruppo consiliare di Vallerano attacca stampa e sindaco Ecco allora il piano dei grillini, a cui sta lavorando il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. ...

Il Movimento 5 Stelle ha già cambiato l'Italia e la cambierà sempre di più e il vecchio non tornerà : ... che mai hanno preso un euro di soldi pubblici, pur avendo diritto, in base alla legislazione vigente, a prenderne per decine e decine di milioni a partire dal loro primo ingresso in politica, ma vi ...

Il Movimento 5 Stelle scivola sull'ortografia : PRATO. Il Movimento 5 Stelle scivola sull'ortografia. In queste ore non sono sfuggiti ai navigatori del web una serie di errori comparsi sulle foto dei candidati sui rispettivi profili Facebook e ...

Sondaggi Politici Elettorali Maggio 2019 : gli ultimi sondaggi su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Tempi di continui cambiamenti per il mondo della politica italiana. In vista delle elezioni europee a fine Maggio 2019, tutta l’attenzione è concentrata sullo scenario politico per poter capire che futuro ci attende ed eventuali scossoni. Col fine di poter avere una visione generale dell’attuale mondo della politica, di seguito sono presentati i sondaggi Politici Elettorali su Lega, Movimento 5 Stelle e PD. ultimi sondaggi Politici Elettorali ...

C'è una "grande opera" che non fa (più) discutere Lega e Movimento 5 stelle : Oggi sopralluogo al Terzo valico della Commissione dei Trasporti della Camera per monitorare lo stato di avanzamento del...

C'è una "grande" opera che non fa (più) discutere Lega e Movimento 5 stelle : Oggi sopralluogo al Terzo valico della Commissione dei Trasporti della Camera per monitorare lo stato di avanzamento del...

Aversa - Roberto Romano presenta la lista del Movimento 5 Stelle - : Durante i pasti i commensali verranno serviti direttamente dai candidati, a dimostrazione che "la politica è al servizio dei cittadini e non viceversa". I ricavati della cena " che consiste in pizza, ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega e Movimento 5 Stelle in difficoltà : Sondaggi elettorali Noto: Lega e Movimento 5 Stelle in difficoltà Le forze giallo verdi sono in difficoltà. Ad evidenziarlo è l’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda il 29 aprile. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, la Lega perde l’1,5% dei consensi calando al 32% mentre il Movimento 5 Stelle scende al 20% lasciando per strada mezzo punto. Ad influire nettamente sul risultato negativo delle forze che ...

Travaglio descrive l'alleanza 'naturale' tra il Pd e il Movimento 5 stelle : ..., perché fa o promette l'opposto delle politiche del suo omologo italiano e dell'austerità europea'; e che in Francia, Macron, partito da un'autocritica sulla propria condotta politica di governo, ...

Travaglio descrive l'alleanza 'naturale' tra il Pd e il Movimento 5 stelle : Come si fa per sconfiggere l'ondata di destra nazionalista “che i poveretti chiamano fascismo o populismo o sovranismo”? ”Si fa così”, parola di Marco Travaglio, oggi sul Il Fatto Quotidiano, nell'usuale rubrica “di spalla in prima”, dal titolo “Franza e Spagna”, che spezza una lancia e suona al tempo stesso come un'apertura di credito a future nuove alleanze di governo, con alcune avvertenze. Ma “si fa così”, come? Il ragionamento del ...

Maria Elena Boschi : “Non ci sarà mai un governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico” : La deputata del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, ha parlato della polemica degli ultimi giorni tra il suo Partito e il Movimento 5 Stelle in una lunga intervista al quotidiano La Stampa: "Un governo tra Pd e 5 Stelle non ci sarà mai, ma quando il loro fallimento sarà evidente toccherà a noi ricostruire tra le macerie", ha annunciato la Boschi.Continua a leggere