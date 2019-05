Il Mistero della Croce nel convento di Santa Maria di Gesù a Gagliano Castelferrato

Meghan Markle - visita a sorpresa della Regina a Frogmore House : Mistero sul parto : La Regina Elisabetta II ha visitato "a sorpresa" Meghan Markle a Frogmore Cottage: il parto del royal baby Sussex sta diventando una questione davvero bollente. Tutto ciò che riguarda Meghan Markle, ora ancor più di prima, ha una risonanza particolare, soprattutto se a muoversi è The Queen. Nonostante questa visita, però, nulla trapela fuori dalle mura che proteggono i duchi di Sussex da sguardi indiscreti, gossip sfrenato e stampa in perenne ...

Il Mistero della Sindone - la corona di spine - la colonna della flagellazione - la tunica di Cristo - il Volto Santo di Manoppello. Alla ... : Il percorso prende le mosse dAlla Sindone di Torino e, dopo aver narrato la storia e presentato gli studi più importanti a riguardo, conclude sostenendo che 'la scienza moderna " grazie all'uso delle ...

Fa tappa in Sicilia "Il Mistero della tomba di Federico II" : E la ricostruzione di questo periodo viene fatta sia sulla cronaca lasciataci da uno dei suoi precettori, Guglielmo Francesco, sia sulla diretta conoscenza " da parte dell'autore " dei luoghi e degli ...

Eleonora Rioda è morta a Pasqua : età e Mistero su causa della morte : Eleonora Rioda è morta a Pasqua: età e mistero su causa della morte Eleonora Rioda era una importante event planner, fondatrice dell’agenzia Venice First. Per molti personaggi dello spettacolo e dello sport organizzava feste e matrimoni. L’imprenditrice era sempre sorridente e ottimista, e questo getta ancora di più il mistero sulla sua morte, avvenuta nel giorno di Pasqua a Venezia. La Rioda era comunque molto riservata per quanto ...

Incidente a Ghemme - il Mistero della moto sparita : Ghemme Incidente di moto nel pomeriggio di Pasqua: ferito giovane di Grignasco, è stato trasportato a Novara con l'elicottero del 118. Ghemme Incidente di moto: giovane a terra insanguinato Incidente ...

Mya-Lecia Naylor - morta la 16enne star della BBC/ Mistero sulla sua scomparsa : Mya-Lecia Naylor, morta la 16enne star della televisione britannica: la sua scomparsa sembra essere un vero Mistero. Ecco le ultime

Kim Kardashian ha finalmente risolto il Mistero dei lavandini della sua casa : Si tratta di una creazione esclusiva , visto che la 38enne ha svelato che esistono solo 8 prototipi al mondo di quei lavandini. Poi ha spiegato come funzionano: la superficie di marmo ha una leggera ...

Notre-Dame - il Mistero delle cause della tragedia alla vigilia di Pasqua : Le indagini sull'incendio che sta devastando da ore la cattedrale di Notre-Dame a Parigi sono state ufficialmente aperte per cause accidentali. Ma chi sono gli inquirenti francesi, di fronte ai...

Il Mistero della morte del fondatore dei "Supermercati Brianzoli". Peppino era scomparso da due giorni : Il fondatore dei "Supermercati Brianzoli" Peppino Franchini è stato trovato morto nella sua auto all'interno di un parcheggio dell'aeroporto di Malpensa, giovedì pomeriggio, dopo che da due giorni la moglie non aveva sue notizie e ha denunciato la sua scomparsa. Da quanto emerso potrebbe trattarsi di un gesto volontario. L'ipotesi è quella di avvelenamento da farmaci, ma per avere la certezza sarà necessario attendere ...

"Nel mio ritorno alle origini c'è il Mistero della materia" : Arnaldo Pomodoro ha 93 anni e continua a fare progetti. Nel bilancio della sua lunga carriera, focalizza il periodo 1955-65, quello da cui tutto ha avuto inizio, con una grande mostra a Parigi, aperta ...

"Basta una punturina e siete finite". Le rivelazioni dell'olgettina Polanco infittiscono il Mistero della morte di Imane Fadil : "L'anno scorso una persona disse a me, ma anche ad altre ragazze, 'basta una punturina e siete fatte'". Questa mattina Il Fatto Quotidiano ha riportato alcune dichiarazioni di Marysthell Polanco, una delle "olgettine" di Arcore, ai procuratori milanesi che indagano sulla misteriosa morte di Imane Fadil. La Polanco sarebbe stata minacciata da un uomo sconosciuto.Ascoltata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio il 15 ...

Il Mistero del suicidio della funzionaria italiana a Bruxelles : Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il segretario Martin Selmayr (foto: Thierry Monasse/Getty Images) “Laura Pignataro s’è suicidata il 17 dicembre. Questa alta funzionaria del servizio giuridico della Commissione Europea era stata costretta a difendere la nomina, macchiata di irregolarità, di Martin Selmayr, già capo di gabinetto di Jean-Claude Junker, come segretario generale dell’istituzione”. È l’incipit ...

Il Mistero della pazzia di Enrico VIII - un Barbablù in pieno Rinascimento : Tutti conosciamo il famigerato Enrico VIII e la storia delle sue sfortunate consorti e spesso, studiando la sua vita, ci siamo chiesti se questo Barbablù fosse magari pazzo o per quale ragione fosse tanto sadicamente crudele con le compagne della sua vita (ben sei). Ovviamente la realtà storica va sempre indagata a fondo prima di giungere ad una conclusione perché spesso si presta a varie interpretazioni ma, in questo caso, chi ha ipotizzato una ...