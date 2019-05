Il Kentucky Derby è stato vinto con la prova tv

ilpost

(Di domenica 5 maggio 2019) Per la prima volta nella storia, la famosa corsa americana di cavalli è stata decisa dopo che i giudici hanno guardato i replay e squalificato il cavallo che era arrivato primo

