Il Grande Spirito film al cinema | cast | recensione | curiosità

“Il Grande spirito” - Rubini : i tarantini sono come i pellerossa : Uno è un rapinatore balordo e malmesso che cerca di scappare con una valigia di soldi, l'altro un disadattato che crede di essere un pellerossa. Quando si incontrano in qualche modo si alleano e le loro vite prendono un'altra piega. Sergio Rubini nel suo nuovo film, "Il grande spirito", ha voluto accanto a sé Rocco Papaleo per interpretare quel personaggio stralunato. I due formano una coppia perfetta, in un film che è una commedia con molti ...