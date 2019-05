Il figlio gioca vestito da donna Il padre lo prende a cinghiate

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Federico Garau Interrogato dagli inquirenti, il 40enne ha spiegato di avere agito in tal modo per educare il bambino, in quanto in Cina è considerato riprovevole per un uomo vestirsi con abiti femminili. Il papà dovrà ora difendersi in tribunaleÈ finito alla sbarra uncinese di 40 anni, accusato di avere punito troppo severamente uno dei suoi figli.L'episodio, avvenuto in un'abitazione milanese, si è verificato lo scorso giugno, ma soltanto in questi ultimi giorni è divenuto argomento di dibattito all'interno di un'aula del tribunale. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, il 40enne avrebbe agito al fine di educare ildi 11 anni.Quest'ultimo, emulato dal fratello minore, aveva indossato per gioco alcuni abiti femminili della mamma. I piccoli intendevano solo divertirsi, ma il loro travestimento ha suscitato l'immediata ira del. L'uomo ...

ASRomaMe : @PlacentiaRoma @17_elamanu @PaolaDiCaro @andreacadoni12 @romacapoccia65 @ric9dot figlio mio. stiamo parlando di un… - SilviaAresi : @vitobarile @rb0638 @antogar78 Eh ?! A me non piace proprio come gioca. Che sia un bravo ragazzo, o un figlio di bu… - infoitinterno : Milano, picchia il figlio perché gioca vestito da donna -