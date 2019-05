Il figlio di Maroni | “Papà mi ha dato il suo appoggio Libero di avere le mie idee

Roberto Maroni - il figlio Fabrizio si candida a sinistra e sfida la Lega. 'Oggi...' - Bobo bombarda Salvini : Bobo però non nasconde un po' di amarezza per la politica di oggi: 'Sebbene la gratitudine non appartenga a questo mondo, sono stato io a mettere Matteo Salvini alla guida del movimento nel 2013, e ...

Roberto Maroni - il figlio Fabrizio si candida a sinistra e sfida la Lega. "Oggi..." - Bobo bombarda Salvini : Il figlio di Bobo Maroni si candida con la sinistra e contro la Lega e papà è contento. Nessun tradimento in famiglia: Fabrizio Maroni, 21 anni, terzo figlio dell'ex ministro e nome storico del Carroccio fin dai tempi di Umberto Bossi, scende in politica alle comunali di Lozza (Varese), roccaforte d

Il figlio di Maroni si candida contro la Lega : Lui si chiama Fabrizio, suo padre è Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore della Lombardia, ma soprattutto fondatore della Lega Nord. Fabrizio studia scienze politiche, ha 21 anni, ed è candidato alle comunali di Lozza (un paesino di mille abitanti in provincia di Varese), in una lista civica sostenuta dal centrosinistra che appoggia il sindaco uscente Giuseppe Licata. Nei fatti Fabrizio ha scelto di candidarsi contro la Lega, presente ...

