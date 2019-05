ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019) Fondamentale vittoria per ildi Maurizioche è a unconquista dell’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima(mancata lo scorso anno, la squadra con Conte vinse la FA Cup ma arrivò quinta in Premier). I Blues hanno battuto 3-0 il Watford e si sono portati al terzo posto in classifica a una sola giornatafine. Se l’Arsenal nel pomeriggio non dovesse battere il Brighton, la qualificazione sarebbe matematica.Ilha vinto con merito. Nonostante l’uscita di Kanté dopo dieci minuti di gioco. I gol tutti nella ripresa con Loftus-Cheek entrato proprio al posto del campione mondiale, poi il raddoppio di David Luiz e infine il terzo gol firmato da Gonzalo Higuain.Ildiha superato in classifica il Tottenham di Pochettino ieri sconfitto 1-0 dal Bournemouth.L'articolo Il3-0, ...

napolista : Il Chelsea vince 3-0, Sarri a un passo dalla Champions Vittoria sul Watford. Se l’Arsenal non dovesse battere il B… - FavataMattia : RT @Davidezack01: Le ultime su #Conte - Davidezack01 : Le ultime su #Conte -