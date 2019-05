Il casco icona anni 70 di James Hunt

motorinolimits

(Di domenica 5 maggio 2019) Lo diciamo? Sì, dai. IlBell nero diè simbolodegli caschi F170.è stato gran pilota in pista e personaggio larger than life fuori dall’abitacolo. Ha solcato un’era in modo indelebile. La sua amicizia vs lotta in pista con il computer Niki Lauda ha elevato la F1 … L'articolo Il70 diMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

