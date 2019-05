Il Campidoglio ha arruolato cinque generali per le emergenze di Roma

agi

(Di domenica 5 maggio 2019) C'è una legge che consente alle amministrazioni statali e territoriali di assumere a tempo determinato i militari ausiliari, quelli cioè che abbiano cessato il servizio attivo ma non sono ancora in pensione. Il sindaco di, Virginia Raggi, ha deciso di approfittarne e ha 'con una delibera approvata dalla giunta comunale che consentirà nelle prossime settimane l'assunzione dialti ufficiali, chiamati a guidare altrettanti Dipartimenti.La delibera, scrive La Stampa, è stata approvata il 16 aprile scorso e prevede che il generale di brigata Giovanni Calcara diventi Direttore dei Servizi digitali; il generale di corpo d'armata Paolo Gerometta direttore delle Risorse umane e sicurezza dei vigili urbani; il generale di Divisione Giovanni Savarese direttore della Protezione Civile; il generale di brigata Giuseppe ...

