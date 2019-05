I Talebani hanno attaccato la sede della polizia a Pul-e-Khumri | in Afghanistan

Secondo un rapporto ONU - nel 2019 le forze Nato in Afghanistan hanno ucciso più civili di Talebani e ISIS messi insieme : Secondo un rapporto dell’ONU pubblicato mercoledì, nel 2019 in Afghanistan le forze della Nato e quelle governative hanno ucciso più civili di quanti non ne abbiano uccisi i talebani e l’ ISIS insieme . È la prima volta da dieci anni, cioè

USA e esercito afgano hanno ucciso più civili dei Talebani - rivela un report ONU : I numeri riportati da un rapporto delle Nazioni Unite rivelano per la prima volta una verità molto scomoda per gli USA. Sembra infatti chiaro che le forze armate americane, insieme all'esercito regolare afgano, hanno ucciso più civili in Afghanistan rispetto ai talebani e ad altre forze ribelli. Questa quantità di vittime riguarda il primo trimestre del 2019 e, anche se il numero effettivo è il più basso rilevato dal 2013 a oggi, è comunque un ...