I mali dell' Europa che va alle urne spiegati dai direttori dei giornali

Giuseppe Pignatone : "Mafie e corruzione i mali di Roma. È finita per tutti l'età dell'innocenza" : Non si fa inglobà dalla politica». Ecco, 7 anni dopo, tre giorni prima che Giuseppe Pignatone lasci la magistratura e la carica di procuratore capo della Capitale, si ... continua

Animali - Ministero della Salute : con la ricetta elettronica nessun costo in più : Il nuovo sistema di ricetta elettronica (Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti ...

Volley femminile - play-off 2019. Le migliori italiane delle semifinali : Egonu decisiva - malinov - che regia! : PAOLA Egonu. La donna che sposta gli equilibri, che si fa trovare sempre pronta al momento giusto, insomma quella che fa la differenza. In semifinale l’opposto di Novara non ha avuto la continuità dei tempi migliori ma l’impressione è sempre stata che averla e non averla avrebbe fatto la differenza ed è andata così. Devastante in attacco e in battuta, il capolavoro vero lo compie in gara-1 quando entra a metà del terzo set e ...

Liste civetta e forze dell'ordine a caccia di riposo extra : in 5 Comuni il voto è una formalità : Vicino a Sabrina Bocchino , candidato anche alle ultime Regionali del Molise, all' Eco dell'Alto Molise assicura che la sua è solo passione politica e non volontà di usare il permesso elettorale [ ...

Federterme : alla scoperta dei benefici delle acque termali : Anche per il 2019 tornano gli eventi di “Terme aperte” dedicati al Centenario della Federterme”, prima e unica associazione di categoria dell’industria termale fondata a Roma nel 1919. Da maggio a novembre si prevedono eventi, visite ed esperienze, di libero accesso, offerti gratuitamente dalle terme associate al sistema Federterme – Confindustria. “Federterme ripropone l’iniziativa ‘Terme aperte’ – ricorda Costanzo ...

Piacenza - l'anomalia della Lega Pro - nel segno di Franzini : Poco più di 100.000 abitanti e un'unicità cancellata da un fallimento, uno dei tanti che costellano il calcio di serie C in Italia. L'unicità di Piacenza era rappresentata dal fatto di possedere due ...

Serie A - La normalità della Juve e la rassegnazione delle altre - in Europa paghiamo anche questo : Forse solo nel calcio italiano il confine tra impresa e normalità diventa sottilissimo. L'ottavo scudetto consecutivo della Juventus, all'indomani dalla cocente delusione Champions e di un esagerato ...

malibu Rescue : trama - cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce : Malibu Rescue: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce Sta per uscire una nuova serie tv targata Netflix: Malibu Rescue, creata e prodotta da Jed Elinoff, Scott Thomas, Scott McAboy e Savage Steve Holland. Lo show sarà preceduto da un film con lo stesso titolo, diretto da Savage Steve Holland, che verrà reso disponibile a partire 12 maggio 2019 sulla piattaforma di streaming online. La serie tv vera e propria, invece, sarà ...

“L’ultimo sorriso” è il romanzo d’esordio di Alfonso Pistilli fuori da ogni regola della normalità : Dopo aver frequentato i corsi di scrittura creativa di Tommy Di Bari, scrittore e autore televisivo, e aver completato la sua formazione grazie all’editor Ruggero Ruggero, Alfonso Pistilli presenta il suo romanzo d’esordio, intitolato “L’ultimo sorriso”. Questo libro di narrativa contemporanea, un giallo sui generis, è stato presentato dalla giovane casa editrice PubMe nella collana Policromia, curata dalla editor e scrittrice ...

Animali - WWF : “Non c’è nessun allarme lupi - abbattimenti gravissimo e ingiustificato attacco alla specie simbolo della natura d’Italia” : Non c’è alcun allarme lupo. A dirlo non è il WWF ma gli esperti del Large Carnivore Initiative for Europe della IUCN che hanno redatto i criteri scientifici per classificare gli eventuali lupi problematici: sulla base di questi criteri, nessuna delle situazioni finora registrate in Italia è motivo di allarme. La notizia che il ministero dell’Interno avrebbe inviato ai prefetti di Trento e Bolzano e al presidente della Valle D’Aosta una circolare ...

Dallo stambecco all arvicola delle nevi così gli animali resistono al cambiamento climatico : Anche il mondo vegetale è investito dall' aumento inesorabile delle temperature : il bosco di conifere sta conquistando spazi alpini finora mai coperti da alberi ad alto fusto, mentre specie ...

"Basta buonisti - banchieri - burocrati e barconi". La sfida di Salvini ai mali dell'Ue : Matteo Salvini sta preparando la sua sfida all'Europa. Dopo l'incontro e il lancio della campagna elettorale insieme agli altri leader alleati in Ue, il ministro dell'Interno italiano mette in chiaro qual è il suo obiettivo in vista di una "riforma" in chiave sovranista del Vecchio Continente."Il 26 maggio sarà un'occasione storica, per poter portare la coerenza della Lega non solo in Italia ma anche in Europa", ha detto in diretta Facebook ai ...

In campeggio con gli animali della savana : Zoom realizzerà un "glamping" : Cinquanta tende importate dal Sudafrica accanto al settore delle giraffe pronte accoglieranno i visitatori. Casetta, fondatore: "Bioparco a Torino? Con una giunta diversa siamo pronti a riproporre il nostro progetto"

