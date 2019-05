I chiodini colorati della nostra infanzia sono uno dei giochi più educativi di sempre

dilei

(Di domenica 5 maggio 2019) Fecero la loro prima apparizione nel lontano 1969, in una pubblicità intitolata “I Maestri”, in bianco e nero: stiamo parlando dei famosi, un giocattolo che ha fatto la storia.Lo spot, che aveva per protagonisti quattro bambini in camice bianco, intenti a fare delle costruzioni, incoraggiava a non essere dilettanti nemmeno durante il gioco, considerandolo un’importante attività didattica e formativa. L’idea fufamiglia Quercetti di Torino, che grazie a questo innovativo giocattolo, ottenne un successo mondiale, e ancora oggi ivendono moltissimo.Basti pensare che nel solo 2015 nestati prodotti un miliardo. Per la precisione fu Alessandro, pilota da caccia nella Seconda Guerra Mondiale, a creare l’azienda e a inventare i, ispirato dai fiammiferi di legno francesi, con capocchia in ceralacca colorata. Come ...