I carboidrati la sera? Non fanno ingrassare Parla l' esperto

Salute - carboidrati vietati la sera perché fanno ingrassare? Falso : Pasta ‘vietata’ la sera, perché – si sa – i carboidrati consumati a cena fanno ingrassare. Per gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (IsSalute.it), invece, si tratta di una errata convinzione: non conta infatti in che momento della giornata si mangino carboidrati, ma piuttosto quanti se ne introducono quotidianamente e di quante calorie totali si compone la nostra dieta. Per un’alimentazione ...