Honor 20 e 20 Pro | presentazione | data uscita e prezzo Le anticipazioni

Il presunto Honor 20 Pro con display con foro svelato da una foto : HONOR 20 Pro è uno degli smartphone che il produttore cinese dovrebbe presentare ufficialmente nelle prossime settimane. Ecco come potrebbe essere

Honor 20 Lite è pronto a debuttare in Italia a un prezzo niente male : HONOR 20 Lite è pronto a fare il suo debutto in Italia: lo smartphone di fascia media sarà disponibile dal prossimo 7 maggio 2019 al prezzo di 299,90 euro.

I tre problemi più frequenti per Honor 9 con EMUI 9 : bollettino del 29 aprile : Ci sono acque agitate nel mondo Honor 9 in questo periodo, come avrete potuto notare dai primi articoli che abbiamo pubblicato sul tema dopo la distribuzione dell’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 per lo smartphone. Arrivati a questo punto, considerando anche il fatto che la diffusione del pacchetto software risulti ormai sospesa fino a nuovo ordine, diventa molto importante quelli che ad oggi risultano essere i problemi più ...

Un nuovo render conferma la quadrupla fotocamera di Honor 20 Pro : Un nuovo render, che mostra una versione bianca e rosa, conferma la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore su HONOR 20 Pro.

Huawei P30 Pro e Honor View20 si aggiornano e ricevono l'app AR Measure : Huawei P30 Pro e HONOR View20 stanno iniziando a ricevere in queste ore dei nuovi aggiornamenti software che portano in dote l'applicazione AR Measure.

Scelta estrema per Honor 9 : l’aggiornamento con EMUI 9 è stato ritirato per i suoi problemi : Ha generato più problemi del previsto il recente aggiornamento del sistema operativo per Honor 9, con alcuni utenti che tramite HiCare sono stati in grado di installare Android Pie ed EMUI 9. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, l'anomalia più frequente è stata senza ombra di dubbio quella del riavvio dello smartphone in recovery, creando lo sconforto soprattutto tra gli utenti meno esperti che hanno meno dimestichezza ...

Sensore fotocamera Honor 20 e 20 Pro : le specifiche : Che tipo di fotocamera monteranno gli Honor 20 e 20 Pro? Entrambi si equipaggeranno rispettivamente di un Sensore principale Sony IMX586 custom da 48MP (matrice RYYB) e di un IMX600 con matrice RGGB. I rumors portano la firma della community Slashleaks, secondo cui la coppia avrà qualcosa in comune con Huawei P30 Pro (il primo per quanto riguarda la matrice dei pixel ed il secondo per il Sensore in uso). La sostituzione del verde ai giallo ...

Honor 20 e 20 Pro potrebbero usare sensori Sony IMX586 e IMX600 : Arrivano dalla Cina nuove indiscrezioni sulle fotocamere di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, che potrebbero essere personalizzate da Huawei e Sony.

Honor ha perso un prototipo in Germania : 5.000 euro di ricompensa a chi lo ritrova : Pare che HONOR abbia smarrito su un treno in Germania un prototipo di uno degli smartphone che ha in programma di lanciare nel corso dei prossimi mesi

Diffusissimi problemi con Honor 9 dopo l’aggiornamento EMUI 9 : questione recovery e backup : La speranza è di aver fatto in tempo con alcuni possessori di Honor 9 nel darvi qualche dritta a proposito del tanto invocato aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. Nella giornata di ieri ho condiviso con voi un nuovo "bollettino", affermando che lo smartphone non sia riscontrando particolari e problemi e che, al contempo, l'aggiornamento ora risulti disponibile per un numero più elevato di utenti. Tuttavia, proprio in queste ore è emersa ...

Dettagli finali su Honor 20 e 20 Pro : dispositivi molto succulenti : Arrivano altre succulente notizie sul conto di Honor 20 e 20 Pro: nel primo caso si parla di un sistema di ricarica a 22.5W (stando a quanto trapelato dalla certificazione CCC di qualche ora fa), presentando il nome in codice 'YAL-AL00'. La certificazione EEC aveva, invece, svelato, buona parte della scheda tecnica, che possiamo riassumervi a seguire: schermo OLED da 6.1 pollici a 1080p, processore Kirin 980, 6GB di RAM, 128GB di storage, tripla ...

Honor 20 Pro partecipa alla corsa alle fotocamere con i suoi 4 sensori sul retro : HONOR 20 Pro appare in un render che lo ritrae dal retro, mostrando i 4 sensori fotografici posteriori e lasciando intuire il posizionamento del lettore di impronti digitali sotto lo schermo.