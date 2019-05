“Helena Christensen troppo sexy per la sua età” Non siamo d’accordo e vi spieghiamo

dilei

(Di domenica 5 maggio 2019) “Seiper vestirti così alla tua età”. Sono queste le parole con cui Helena, 50 anni lo scorso dicembre, è stata apostrofata dopo essere comparsa ad un party con un bustier.Un capo consideratosensuale per una donna che ha superato abbondantemente gli anta e che, secondo i critici, non dovrebbe essere così. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Helena, supermodella danese, imprenditrice e icona della moda, è stata invitata al party per il 24esimo compleanno di Gigi Hadid.La top model 50enne si è presentata alla festa sfoggiando una mise molto particolare: jeans a vita alta e un corsetto in pizzo nero, con trasparenze, che metteva in risalto il décolleté. Apriti cielo! Il look non è passato affatto inosservato e ha scatenato un vespaio di polemiche.Alexandra Shulman, ex direttrice di Vogue UK ha bocciato ...

FuSignorina : Direttrice di Vogue rosica un po' meno, dai «Troppo sexy per la sua età». Il bustino di Helena Christensen divide… - zazoomnews : Sei troppo vecchia per indossare quel bustino. Bufera su Helena Christensen per un look fuori posto - #troppo… - egitto86 : RT @Corriere: «Troppo sexy per la sua età». Il bustino di Helena divide il mondo della moda -