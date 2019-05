Hamas alza il tiro | 250 missili su Israele

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Fiamma Nirenstein Gerusalemme Estorsione, ricatto: si può chiamare così l'ultimo bombardamento di, più di duecentosparati in una giornata da Gaza sui kibbutz e le cittadine del sud di ...

Gabri_Benci : @red_mask9 Ma alza la merda amico che tu in un centro sociale non ci sei mai stato.E neanche in piazza.Sei un clich… -