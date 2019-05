Ha tenuto testa a CasaPound a Torre Maura Simone premiato come «figlio migliore di Roma»

Pomigliano - licenziati e disoccupati contestano Di Maio : “Viene qui a rubare i voti - non ha mantenuto promesse” : Un gruppo di licenziati e disoccupati ha protestato, fuori dai cancelli dell’Avio Aero di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove era attesa la visita del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. I contestatori indossavano una maschera del ministro col naso da Pinocchio. “Il reddito di cittadinanza per licenziati e disoccupati non c’è. I politici non fanno nulla per i poveri”. Il gruppo ha consegnato una lettera al padre del capo ...