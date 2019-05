Grande Fratello 16 | Guendalina Canessa interessata a Gianmarco Onestini? video

Interrante-Canessa-De André : triangolo al Grande Fratello. E spunta un tradimento... : È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè . A Domenica Live da Barbara D'Urso , a parlare dello 'scontro' al reality è Daniele Interrante , ex di entrambe. '...

Grande Fratello 16 - Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca de Andrè a Domenica Live : Dopo l'infervorato scontro avuto tra le due litiganti Guendalina Canessa e Francesca de Andrè accaduto lo scorso lunedì nella casa del Grande Fratello, il terzo ovvero Daniele Interrante commenta quanto avvenuto.Andiamo per ordine, la miccia tra Guendalina e Francesca si è accesa non appena la prima ha messo piede nella casa nel ruolo di disturbatrice. La Canessa ritiene che la figlia di Cristiano de Andrè aveva iniziato la storia ...

Ambra Lombardo a Domenica Live : 'Voglio rientrare nella Casa del Grande Fratello' : ' Ambra con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza'. Tina Cipollari ha commentato così il bacio tra il suo ex Kikò Nalli e Ambra Lombardo . E ora di quel ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Domenica Live : "Non sono innamorata di Gianmarco Onestini" e replica a Valentina Vignali : "Non ha le p***e" : La quarta eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, Ivana Icardi, è stata ospitata a Domenica Live per parlare della sua avventura nel reality show di canale 5 e in particolar modo dell'avvicinamento tra lei e Gianmarco Onestini.La sorella di Mauro Icardi ha replicato alle accuse rivolte da alcuni degli opinionisti presenti in studio tra cui Karina Cascella, Antonella Mosetti e il giornalista Roberto Alessi che sostengono si sia ...

Grande Fratello anticipazioni : spunta il fratello di Serena - arriva Daniele Interrante : Grande fratello anticipazioni domani: la seconda lettera per Serena Rutelli è del fratello maggiore La quinta puntata del Grande fratello 16 si preannuncia scoppiettante ed entusiasmante come gli ultimi appuntamenti. Lunedì 6 maggio si tornerà a parlare della famiglia biologica di Serena Rutelli. Dopo la lettera della madre naturale, oggi clochard, la figlia di Barbara […] L'articolo Grande fratello anticipazioni: spunta il fratello di ...

Anticipazioni Grande Fratello 18 del 6 maggio : Cristian e Daniele a rischio eliminazione : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello 16, di cui lunedì 6 maggio andrà in onda la quinta puntata in diretta televisiva con Barbara D'Urso. Una puntata che si preannuncia decisamente molto scoppiettante, la quale sarà caratterizzata da un bel po' di colpi di scena e anche da una nuova eliminazione che porterà uno dei concorrenti fuori dalla casa più spiata d'Italia. Il 6 maggio nuova puntata del Grande Fratello ...

Grande Fratello - Serena Rutelli : arriva per lei una nuova lettera choc : Domani, lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Dopo la lettera della madre biologica, Serena, figlia adottiva d

Grande Fratello 16 lunedì 6 maggio su Canale 5 - cosa succederà in puntata? : Grande Fratello 16 puntata di lunedì 6 maggio su Canale 5 Nuova lettera per Serena stavolta le scrive il Fratello Daniele Interrante nella casa Nuova puntata lunedì 6 maggio su Canale 5, quinto appuntamento del Grande Fratello condotto da Barba D’Urso con gli scudieri, opinionisti e esperti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. cosa succederà nella casa? Oltre alle dinamiche imprevedibili della diretta ci sono alcuni elementi che possono ...

Grande Fratello 2019 : puntate - cast e tutte le anticipazioni : Da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Conduce Barbara d'Urso, opinionisti Malgioglio e Zanicchi

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il padre. "Non mi ha mai abbracciata" : Rimini, 5 maggio 2019 " Lacrime, confessioni e frasi choc per Valentina Vignali al Grande Fratello 2019 . La cestista originaria di Rimini è tra le protagoniste del reality di Canale 5 : grazie al suo ...

Grande Fratello di passione - effusioni tra Mila e Martina nella notte | VIDEO : (In alto, il VIDEO del bacio al ‘Grande Fratello’ tra Mila e Martina) Un ‘Grande Fratello’ così bollente non si vedeva da tempo. O forse non si era mai visto. Dopo i baci scambiati tra... L'articolo Grande Fratello di passione, effusioni tra Mila e Martina nella notte | VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 2019 - Guendalina Canessa confessa i suoi sentimenti a Gianmarco Onestini. Lui la gela : Guendalina Canessa non nasconde l'attrazione che prova per Gianmarco Onestini, anche lui inquilino nella casa del Grande Fratello 2019. La donna, che ha varcato nuovamente la porta rossa 12 anni...

Grande Fratello - Serena e D'Urso a processo : 'Cosa lascia perplessi' - mazzata vip alla storia strappa-lacrime : 'processo' a Barbara D'Urso e al Grande Fratello per la vicenda dolorosa di Serena Rutelli . La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha ricevuto una lettera dalla sua madre ...