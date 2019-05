Google Chrome 75 beta migliora il tema scuro e porta tante altre novità

Tema scuro su tutti i siti web in arrivo su Google Chrome : La modalità scura su Google Chrome sta per arrivare su ogni sito web grazie alla funzionalità alla funzionalità prefers-color-scheme, che permetterà ai siti di attivarla riconoscendo le impostazioni di sisTema di chi li naviga. L'articolo Tema scuro su tutti i siti web in arrivo su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Talvolta la barra degli indirizzi di Google Chrome per Android può non essere quello che sembra : Google Chrome per Android, a volte, potrebbe ingannarci mostrandoci una barra degli indirizzi differente da quella reale, suo malgrado. Questa è la scoperta di Jim Fisher, uno sviluppatore che ha mostrato quanto sia semplice ingannare il sistema tramite un semplice exploit.

Google Chrome Android : tema scuro ufficiale - come installarlo e vantaggi : Google Chrome Android: tema scuro ufficiale, come installarlo e vantaggi Dopo aver effettuato i primi test, nella versione Google n°73, l'azienda ha rilasciato il tema scuro. Il Dark theme è ufficiale su Chrome per il sistema operativo Android. A partire da Android Q il tema dovrebbe essere ufficialmente integrato nel OS. Chrome è il primo motore di ricerca ad adottare il tema scuro che nei mesi è diventato molto utilizzato. Ma come si ...

Google Chrome testa nuove soluzioni per rendere più sicuri i cookie ed evitare gli abusi : Il team di Google ha introdotto due flag sperimentali in Chrome che dovrebbero rendere i cookie più sicuri per tutti per impostazione predefinita

Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi.

Google testa una modalità di lettura senza distrazioni su Chrome Canary : Google sta testando, al momento solo nella versione Canary, una modalità di lettura priva di distrazioni, al momento disponibile per PC o Mac.

Google Chrome rinomina il risparmio dati in modalità Lite e ritira l'estensione per la versione desktop : La funzionalità Data Saver in Google Chrome per Android era inizialmente incentrata sulla riduzione dell'utilizzo dei dati durante la navigazione, ma avendo ottenuto altre funzionalità Google la sta rinominando in "modalità Lite" rendendola disponibile solo per Android, mentre l'estensione Chrome per desktop verrà ritirata nelle prossime settimane.

Il tasto dedicato a Google Assistant in arrivo su più Chromebook e vari accessori : In futuro dovrebbe essere sempre più semplice utilizzare Google Assistant grazie ad un apposito pulsante implementato in tastiere e altri accessori

Amazon e Google fanno pace - YouTube e Prime Video su Fire TV e Chromecast : Amazon e Google hanno raggiunto un accordo che chiude le controversie sulla disponibilità dei contenuti di entrambe sui reciproci dispositivi. Amazon renderà disponibile YouTube TV sui dispositivi Amazon Fire TV, Google farà in modo che i contenuti Video di Amazon Prime siano visibili anche tramite Google Chromecast. Per chi non fosse informato, nel 2017 le due aziende si sono contrapposte in una battaglia senza esclusione di colpi sul terreno ...

Google aggiunge nuove lingue a Gboard e introduce novità per Fogli - Chrome e Google Home : Gboard supporta già centinaia di lingue e dialetti e ora ne sono stati aggiunti altri 63 portando il totale a 748. Il team di Google Docs ha annunciato anche una serie di modifiche per migliorare la formattazione di immagini, grafici e tabelle pivot in Google Fogli aggiungendo la possibilità di incollare direttamente le immagini web nei Fogli in un'unica azione. Google sta testando delle anteprime più grandi in Chrome per Android nella pagina ...

Google Chrome si aggiorna alla versione 74 stabile con la Modalità scura : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la Modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi.

Amazon e Google si sono messe infine d'accordo : YouTube avrà una sua app su Fire TV - Prime Video sarà disponibile anche su Chromecast : Amazon e Google hanno annunciato un accordo che mette fine alla loro annosa disputa sulle reciproche limitazioni per Fire TV e Chromecast, i loro rispettivi adattatori da collegare al televisore per vedere contenuti in streaming. L'applicazione di Prime Video, il

Google Chrome : aggiornamento della navigazione in incognito : Il prossimo aggiornamento di Google Chrome contiene una serie di modifiche sotto-cofano per rendere la navigazione in incognito non rilevabile dai siti web. Modalità in incognito L'utilizzo, da parte di Google, delle API di sistema di Chrome ha permesso l'identificazione della modalità utilizzata dai differenti utenti. Tramite queste API, i siti Web, erano capaci di verificare la modalità utilizzata e determinare se gli utenti accedevano tramite ...

L'ultimo aggiornamento di Kiwi Browser porta le estensioni di Google Chrome su Android : Lo sviluppatore di Kiwi Browser ha deciso di aggiungere il supporto per l'importazione di qualsiasi estensione Google Chrome che non si basa sul codice binario x86, pertanto non tutte le estensioni disponibili funzioneranno, ma un buon numero dovrebbero essere correttamente supportate come Stylus, YouTube Dark Theme, Bypass Paywall e persino uBlock / uMatrix come la possibilità di installare script da TamperMonkey / ViolentMonkey.