Gli italiani dimenticati di Fiume e dell' Istria | Fieri della nostra identità

L'analisi di Flavio Carlino : Gli italiani non ne possono più : Ed è così che vengono prima i migranti e poi gli italiani e i numeri dell'economia si sono sempre anteposti alla vita quotidiana dei cittadini con la conseguenza che il popolo è arrivato alla "fame". ...

Silvio Berlusconi ammette : “Ho avuto paura - torno in campo nell’interesse deGli italiani” : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi domani sarà dimesso dall'ospedale. In un'intervista ammette: "È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L'unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l'ottimismo".Continua a leggere

Moto2 - GP Spagna 2019 : warm-up. Alex Marquez precede Thomas Luthi - Gli italiani rincorrono : Alex Marquez (KAlex Eg 0,0 VDS) ha fatto segnare la migliore prestazione nel corso del warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso i venti minuti del turno mattutino con il crono di 1:41.582, precedendo lo svizzero Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) per appena 14 millesimi. Terza posizione per l’australiano Remy Gardner (KAlex Onexox) a 0.218, quarta per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) con un ...

La dama della fisarmonica che canta le storie deGli emigrati italiani : Grazie a quella, in giro per il mondo per otto mesi si è guadagnata da vivere e ha raccolto canti popolari e storie di italiani che dal Polesine alla Dalmazia un giorno sono partiti. Ha un archivio ...

La dama della fisarmonica che canta le storie deGli emigrati italiani : Serenella Bettin Francesca Gallo ha raccolto (e suonato) in 24 Paesi circa 3mila brani popolari. Dimenticati Ha voluto ricomporre il puzzle della vita studiando il passato, vivendo il presente senza dimenticare il futuro. Questo futuro sempre più incerto. Che fa scappare i figli all'estero e fa morire i nostri mestieri. All'età di ventotto anni è partita varcando le soglie di Canada e Belgio perché voleva recuperare le storie degli ...

Adunata deGli Alpini : Fontana "Sono capaci di rappresentare al meGlio i sentimenti deGli Italiani" : "Si tratta di una straordinaria occasione " ha concluso " per far conoscere al mondo le bellissime montagne della Lombardia e della Valtellina con Bormio e Livigno in prima linea. Un territorio ...

Castrazione chimica - «il 58% deGli italiani è favorevole» : I risultati della rilevazione sull’introduzione di una legge che preveda questa pena per pedofili e stupratori recidivi

Cinquantamila firme per la castrazione chimica - Salvini : “Gli italiani vogliono la legge - non ci fermeremo” : Nella prima giornata di sottoscrizione per la legge che introduce anche in Italia la castrazione chimica sono state oltre 50 mila le firme. Lo rendono noto gli organizzatori. La raccolta di firme per la proposta di legge, che ha come primo firmatario il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, prosegue anche domani. Questo il testo in cima alla raccolta firma: “Per pedofili e stupratori galera e castrazione chimica!. I sottoscritti ...

Mare o montagna? cosa preferiscono Gli italiani per le vacanze estive? : Mare o montagna? cosa preferiscono gli italiani per le vacanze estive? Il Mare si conferma meta preferita

"Castrazione chimica - il 58% deGli italiani è favorevole" : il sondaggio Swg per la Lega : Più della metà degli italiani è a favore della castrazione chimica per gli stupratori recidivi e i pedofili: sono queste le conclusioni di un sondaggio Swg commissionato dalla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega:Sempre in base al sondaggio di Swg, commissionato dal Carroccio, solo “il 28% degli italiani” sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre “il ...

Il sondaggio della Lega sulla castrazione Salvini : «D’accordo il 60% deGli italiani» : Due giorni di raccolta di firme in diverse piazze italiane per sostenere la proposta di legge «contro stupratori e pedofili». Telefono Rosa: «non è assolutamente una soluzione»

Toscani insulta ancora : "Gli immigrati? MeGlio di quei coGlioni deGli italiani" : 'Ma dov'è l'invasione? Ma smettetela' . Insulti a destra e a manca, e pure minacce. Ai microfoni della Zanzara su Radio 24 Oliviero Toscani attacca a testa bassa e finisce per gettare fango su tutti. '...

La maggioranza deGli italiani vuole la castrazione chimica : Secondo quanto emerge da un sondaggio, gli italiani sono favorevoli alla castrazione chimica . 'Il 58% degli italiani è favorevole all'introduzione di una legge che preveda la castrazione chimica per ...

Gli italiani che dicono : vade retro robot : ... da gennaio è diventata obbligatoria per tutti: non è perfetta, ma nel primo mese sul sistema di interscambio ne sono transitate più di 200 milioni e non si è fermato il mondo. Infine la carta di ...