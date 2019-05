lastampa

(Di domenica 5 maggio 2019) Non si fa inglobà dalla politica». Ecco, 7 anni dopo, tre giorni prima chelasci la magistratura e la carica di procuratore capo della Capitale, si ... continua

fjrbalsera : RT @LaStampa: Giuseppe Pignatone: “Mafie e corruzione i mali di Roma. È finita per tutti l’età dell’innocenza” - Paolo885 : Giuseppe Pignatone: “Mafie e corruzione i mali di Roma. È finita per tutti l’età dell’innocenza” @LaStampa - LaStampa : Giuseppe Pignatone: “Mafie e corruzione i mali di Roma. È finita per tutti l’età dell’innocenza”… -