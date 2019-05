Giulio Regeni l' abbiamo sequestrato noi Agente egiziano confessa

Giulio Regeni - l’agente egiziano : “Credevamo fosse una spia inglese e l’abbiamo preso e picchiato” : Scena: 2017, Africa. Riunione di poliziotti africani. Uno dei funzionari della National Security del Cairo – peraltro già iscritto nel registro degli indagati della procura di Roma con l’accusa di sequestro di persona – racconta a un collega straniero di avere partecipato al “prelevamento” di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016 nella capitale egiziana e ritrovato cadavere dieci giorni ...

Approvata la Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni : È stata Approvata in Aula alla Camera l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In favore del varo della Commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Fi che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo applauso dell'aula ha salutato l'approvazione.La Commissione, composta da 20 deputati, dovrà "raccogliere ...

La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni : La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’università di Cambridge, scomparso il 25 gennaio 2016 mentre stava lavorando in Egitto a una tesi di dottorato sui sindacati del paese. La proposta,

'Caro premier Conte - ora su Giulio Regeni serve una svolta l Italia protegga chi parlerà ai pm' : Cronaca Fico: "Non dividiamoci su Regeni". Spuntano altri ufficiali coinvolti di GIULIANO FOSCHINI Cronaca "Caro premier Conte, ora su Giulio Regeni serve una svolta: l'Italia protegga chi parlerà ai ...

Omicidio Giulio Regeni - Conte ad Al Sisi : Insoddisfatti - ancora nessun concreto passo avanti : Il Presidente del Consiglio ha incontrato a Pechino il presidente egiziano Al Sisi. In conferenza stampa ha quindi affermato: "C’è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c’è ancora nessun concreto passo avanti che ci lasci intravedere un accertamento dei fatti plausibile".Continua a leggere

Riccardo Noury : "La verità su Giulio Regeni è più importante della Libia e degli affari" : Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, è stato sin dall'inizio, uno degli animatori del movimento che ha affiancato Paola e Claudio Regeni nella loro battaglia per chiedere verità e giustizia per il barbaro assassinio del loro figlio Giulio. Huffington Post lo ha intervistato."Presidente Conte, si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del Generale Al Sisi e pretenda, senza ulteriori dilazioni o ...

Giulio Regeni - APPELLO DEI GENITORI A PREMIER CONTE/ 'Pretenda da Al Sisi la verità' : GIULIO REGENI, i GENITORI Paola e Claudio rivolgono un APPELLO al presidente Giuseppe CONTE alla vigilia dell'incontro con il leader dell'Egitto Al Sisi.

Giulio Regeni - lettera dei genitori a Conte che a Pechino vede Al Sisi : 'Pretenda la verità - in gioco la dignità dell'Italia' : Il presidente egiziano è uno degli interlocutori privilegiati del generale Haftar e il premier italiano cercherà di mediare per trovare una soluzione politica al conflitto, evitando di scatenare una ...