Giulio Regeni ESCLUSIVO TGLA7 | é Sharif Magdi l' uomo che ammise il sequestro Ne hanno

Giulio Regeni - tragica svolta : "Abbiamo dovuto picchiarlo - pensavamo che...". La testimonianza sconvolgente : "Credevamo che Giulio Regeni fosse una spia inglese, lo abbiamo preso, io sono andato e dopo averlo caricato in macchina abbiamo dovuto picchiarlo . Io stesso l'ho colpito più volte al volto". A parlare è uno dei funzionari della National security egiziana sospettati del sequestro e della morte del r

" Giulio Regeni l'abbiamo sequestrato noi". Agente egiziano confessa : Giulio Regeni fu ucciso dai servizi di sicurezza egiziani perché creduto una spia inglese. A dirlo, questa volta, non sono gli inquirenti italiani che indagano sul rapimento e la morte del giovane ricercatore italiano, ma un supertestimone - funzionario della National security egiziana - che, secondo quanto scrive il Corriere, ascoltò una conversazione proprio tra uno degli agenti responsabili del rapimento e un altro ...

Approvata la Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni : È stata Approvata in Aula alla Camera l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . In favore del varo della Commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Fi che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo applauso dell'aula ha salutato l'approvazione.La Commissione , composta da 20 deputati, dovrà "raccogliere ...

La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni : La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni , il ricercatore italiano dell’università di Cambridge, scomparso il 25 gennaio 2016 mentre stava lavorando in Egitto a una tesi di dottorato sui sindacati del paese. La proposta,

'Caro premier Conte - ora su Giulio Regeni serve una svolta l Italia protegga chi parlerà ai pm' : Cronaca Fico: "Non dividiamoci su Regeni ". Spuntano altri ufficiali coinvolti di GIULIANO FOSCHINI Cronaca "Caro premier Conte , ora su Giulio Regeni serve una svolta : l' Italia protegga chi parlerà ai ...

Giulio Regeni - il premier Conte è impotente : "Nessun passo avanti e verità lontana" : Il premier si è detto "molto turbato" dalla lettera ricevuta dai genitori del giovane ricercatore ucciso, e ammette: "Non...

Omicidio Giulio Regeni - Conte ad Al Sisi : Insoddisfatti - ancora nessun concreto passo avanti : Il Presidente del Consiglio ha incontrato a Pechino il presidente egiziano Al Sisi . In conferenza stampa ha quindi affermato: "C’è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c’è ancora nessun concreto passo avanti che ci lasci intravedere un accertamento dei fatti plausibile".Continua a leggere

Il premier Conte 'Turbato dalla lettera dei genitori di Giulio Regeni' : PECHINO - 'La lettera dei genitori di Giulio Regeni mi ha molto turbato'. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino, dove si trova per Belt and Road Forum durante il quale ha ...