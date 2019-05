Giulia Pilloni candidata Casapound alle elezioni Europee del 26 maggio

lavocedeltrentino

(Di domenica 5 maggio 2019) Corriamo in questeper ridare ad ogni italiano la libertà che gli spetta, lontano dlogiche europeiste che ci hanno oppresso e schiacciato fino ad oggi, lontano da una politica che ha ...

cardella42 : RT @andreabonazzabz: Insieme a me, @distefanoTW, a @MoriMrc e #PuglisiGhizzi, sono orgoglioso di concorrere a queste #elezionieuropee con l… - NovecentoV : RT @andreabonazzabz: Insieme a me, @distefanoTW, a @MoriMrc e #PuglisiGhizzi, sono orgoglioso di concorrere a queste #elezionieuropee con l… - mimmosid1 : RT @andreabonazzabz: Insieme a me, @distefanoTW, a @MoriMrc e #PuglisiGhizzi, sono orgoglioso di concorrere a queste #elezionieuropee con l… -