Giro d’Italia | dopo Egan Bernal il Team Ineos perde anche Gianni Moscon

(Di domenica 5 maggio 2019) L’avventura del, il nuovo nome assunto dall’ex Skyil cambio di proprietà e di sponsor, non inizia in maniera molto fortunata. La squadra britannica è stata costretta a cambiare radicalmente la formazione e gli obiettivi per ilche scatta sabato 11 maggio da Bologna. Già da diversi mesi era decisa la leadership di, il giovane talento colombiano vincitore della Parigi Nizza, così come un ruolo di primo piano per. Entrambi però sono stati cancellati dalla lista degli iscritti per diversi motivi., clavicola fratturatadoveva essere il capitano delal. Il giovane scalatore colombiano sarebbe stato uno dei grandi favoriti per la maglia rosa finale nonostante la poca esperienza nelle gare di tre settimane.è invece caduto nei giorni scorsi in allenamento procurandosi la frattura della ...

