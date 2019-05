Giro d’Italia 2019 | quando inizia e finisce Date delle 21 tappe | percorso e stellette

Giro d’Italia : infortunio per Egan Bernal - potrebbe saltare la corsa : Egan Bernal potrebbe essere uno dei grandi assenti nel prossimo Giro d’Italia a causa di un incidente “Purtroppo possiamo confermare che Egan Bernal ha subito un incidente durante un allenamento d’avvicinamento al Giro d’Italia. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni“. Questo quanto comunicato dal Team Ineos in merito al ciclista che dunque potrebbe saltare la corsa in rosa a causa di un infortunio durante un ...

Giro d’Italia 2019 : frattura della clavicola per Egan Bernal - ufficiale l’assenza del colombiano : Destava davvero tanta curiosità, sarebbe stata la sua prima grande corsa a tappe da capitano. Invece è tutto rimandato: Egan Bernal non sarà al via del Giro d’Italia 2019, che scatterà sabato prossimo da Bologna. Il colombiano, che sarebbe partito dal capoluogo romagnolo come uno dei possibili favoriti in chiave Trofeo Senza Fine è caduto in allenamento ed ha riportato la frattura della clavicola. Proprio il Team Ineos ha annunciato oggi ...

Giro d’Italia 2019 : i cronomen. Sfida tra Tom Dumoulin - Primoz Roglic e Victor Campenaerts : Nel Giro d’Italia 2019 ci saranno tre cronometro individuali per un totale di 59,8 km. La 102ma edizione della Corsa Rosa si aprirà subito con una prova contro il tempo con gli 8 km che porteranno da Bologna al Santuario di San Luca. La seconda cronometro sarà nella nona tappa con 34,8 km da Riccione a San Marino e infine ci sarà quella conclusiva a Verona con 17 km sul Circuito delle Torricelle. Tutte e tre sono caratterizzate da percorsi ...

Introduzione al Giro d’Italia 2019 : Il Giro d’Italia 2019 sarà all’insegna dell’equilibrio tra cronometro e montagne. Sulla carta sembrano predominare le salite, alcune inedite, altre dei mostri sacri come il Gavia e il Mortirolo, ma le prove contro il tempo aprono e chiudono i giochi. E a metà del cammino c’è la Riccione-San Marino (RSM) che non favorisce gli specialisti. Chi saranno i campioni più adatti a questo tracciato?Le tappe3.578,8 Km totali, di cui 107,4 di media per ...

Giro d’Italia 2019 : elenco partecipanti - startlist e squadre. Nibali - Dumoulin - Bernal - Roglic e Simon Yates le stelle : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna, la prova contro il tempo nel capoluogo emiliano assegnerà la prima maglia rosa attorno alle ore 20.00: un arrivo al tramonto per incoronare il primo Re della corsa a tappe che ci terrà compagnia per ben tre settimane, fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena un’altra cronometro a Verona. Il parterre è davvero di lusso con alcuni dei ...

Giro d’Italia 2019 : gli scalatori. I colombiani Egan Bernal e Miguel Angel Lopez saranno tra i più attesi : Tutto pronto alla prima grande corsa a tappe della stagione: si apre tra una settimana, sabato prossimo, in quel di Bologna con una breve cronometro individuale, il Giro d’Italia 2019. Un percorso molto vario quello della Corsa Rosa di questa stagione, una prima settimana senza grandi scalata, tre prove contro il tempo, tante tappe interlocutorie che possono comunque vedere i big protagonisti. Poi ovviamente sul finale le grandi montagne: ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv - gratis e in chiaro sulla RAI. Tutti gli appuntamenti ed i telecronisti : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Ci aspettano tre settimane di grande passione, 21 tappe da seguire pedalata dopo pedalata, un’avvincente lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine e tanti campioni pronti a darsi battaglia sulle strade del Bel Paese. Tre cronometro per un totale di circa 60 km contro le ...

Giro d’Italia 2019 - i giovani italiani da seguire. Masnada per il definitivo salto di qualità - Moscon al debutto : Sono diversi i giovani italiani da tener d’occhio per l’ormai imminente Giro d’Italia 2019. Alcuni al loro debutto, altri hanno già testato sulle loro gambe la Corsa Rosa, e sanno benissimo come dovranno affrontarla. Sicuramente l’azzurro più interessante del momento è Fausto Masnada (Androni-Sidermec), splendido vincitore di due tappe al Tour of the Alps dove è stato tra i grandi protagonisti della breve corsa a tappe ...

Valverde rinuncia al Giro d’Italia - la Movistar : ‘Non è solo l’infortunio’ : Al Giro d’Italia 2019 non si vedrà l’attesa maglia iridata di Alejandro Valverde. Il Campione del Mondo aveva già confermato da mesi la sua partecipazione alla corsa rosa, a cui ha preso parte una sola volta nell’edizione 2016. Negli ultimi giorni, però, il corridore della Movistar ha cominciato a maturare l’idea di cambiare il suo programma e saltare il Giro. Alla base di questa scelta c’è sicuramente l’infortunio occorso durante un allenamento ...

Giro d’Italia 2019 – Fernando Gaviria ci sarà : arriva la conferma dell’UAE Team Emirates : Fernando Gaviria annuncia la sua presenza al Giro d’Italia 2019: arriva la conferma dalla UAE Team Emirates Fernando Gaviria ha sciolto gli ultimi dubbi: il ciclista colombiano sarà presente al Giro d’Italia 2019! La stella dell’UAE Team Emirates sarà a Bologna, il prossimo 11 maggio, al via della corsa Rosa. Lo riporta il sito della UAE Team Emirates con tanto di intervista allo stesso Gaviria che si è detto entusiasta ...

E’ il mese Rosa! Ciclisti protagonisti al Giro d’Italia - ma non solo : il calendario di tutti gli eventi sportivi di Maggio : Tanto ciclismo con le sfide al Giro d’Italia 2019 ma non solo: tutti gli eventi sportivi del mese di Maggio E’ arrivato il mese di Maggio: dopo qualche giornata di sole che ha illuso gli amanti del caldo, il maltempo sembra essersi rifiondato sulla nostra terra, incupendo l’atmosfera. Ci pensa però lo sport, a risollevare gli animi delle persone ancora costrette a rimanere chiuse in casa prima di divertirsi nella lunga ...

Giro d’Italia 2019 – Annunciato l’elenco degli iscritti : ecco i principali velocisti e cacciatori di tappe : Sprinter, finisseur e attaccanti di giornata si sfideranno sulle strade della Corsa Rosa. Annunciato l’elenco degli iscritti del Giro d’Italia 2019 Ad otto giorni dalla Grande Partenza del Giro d’Italia edizione numero 102, organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport ed in programma dall’11 maggio al 2 giugno, ecco i principali velocisti e cacciatori di tappe della Corsa Rosa. Annunciato inoltre l’elenco ...

ACI e SARA al Giro d’Italia per sensibilizzare sulla sicurezza : Con l’hashtag #rispettiamoci, ACI e SARA Assicurazioni lanciano al 102° Giro d’Italia la campagna di sensibilizzazione verso gli utenti della strada vulnerabili, pedoni e ciclisti. L’aumento di chi si muove in bici sulle strade e la spinta verso una mobilità più integrata tra i diversi mezzi hanno generato un incremento di incidenti tra auto e […] L'articolo ACI e SARA al Giro d’Italia per sensibilizzare sulla ...