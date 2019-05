Giro di Romandia | Elia Viviani dà forfait | “brutta influenza | mi preparo per il Giro

Giro Romandia 2019 - presentazione tappa 6 : Ginevra, 4 maggio 2019 " Si chiude sulle strade di Ginevra , e sulle rive del lago Lemano, il Tour de Romandie 2019 . In programma la sesta e ultima tappa della corsa svizzera: cronometro di 16.8 ...

Giro di Romandia : Evenepoel in fuga - ma la quarta tappa è ancora di Roglic : È un Primoz Roglic in formissima quello che si sta vedendo al Giro di Romandia. Il corridore sloveno è l'unico dei principali favoriti del prossimo Giro d'Italia ad aver scelto la corsa elvetica come ultimo test, e sta continuando il filotto di successi di tutta questa prima parte della stagione. La tappa di oggi, la quarta, era la più dura di questo Romandia, con l'arrivo in salita di Torgon. La frazione è stata accorciata per il maltempo, ...

Giro di Romandia 2019 - il giovane Gaudu brucia tutti sul traguardo di Romont : Sorpasso vincente per David Gaudu nella terza tappa del Giro di Romandia 2019. Il ventiduenne della Groupama-FDJ, leader della classifica dei giovani, ha vinto di prepotenza la frazione di Romont beffando l’ex campione del mondo Rui Costa (UAE-Team Emirates) e il leader della classifica generale Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Una vittoria da vero specialista per il giovane francese, che conquista così il suo secondo sigillo in carriera, ...

Giro di Romandia 2019 : Stefan Kung sorprende tutti - fuga vincente nella terza tappa. Terzo Simone Consonni : Era la frazione con meno difficoltà altimetriche di tutto il Giro di Romandia 2019, ci si aspettava in questa terza tappa un arrivo in volata, ma la pioggia e, soprattutto, un super Stefan Kung, hanno cambiato le carte in tavola, sorprendendo il gruppo. Lo svizzero, campione nazionale a cronometro, coglie nella sua terra, sull’arrivo di Morges, il decimo successo in carriera, Terzo nella corsa elvetica. Cavalcata solitaria negli ultimi ...

Giro di Romandia 2019 - orari tv e percorso della tappa 2. Classifica : Le Locle, 1 maggio 2019 " Si direbbe la prima vera chance per Elia Viviani al Giro di Romandia 2019 . La seconda tappa , terza se si include il cronoprologo, infatti propone due sole salite, con la ...

Romandia 2019 - Roglic vince la tappa 1 e manda un messaggio al Giro : Beffato ieri nel cronoprologo per pochi centesimi dal connazionale Tratnik, Primoz Roglic si riscatta subito con gli interessi: vince la prima tappa del Giro di Romandia , regolando allo sprint un ...

Ciclismo - Giro di Romandia 2019 : Primoz Roglic conquista tappa e maglia : Primoz Roglic si prende tutto al Giro di Romandia. Dopo il secondo posto nel prologo di ieri, lo sloveno della Jumbo-Visma ha conquistato la prima tappa (Neuchatel- La Chaux-de-Fonds) della corsa svizzera, mettendosi addosso anche la maglia di leader della classifica generale. Il 29enne di Trbovlje sembra essere in grande forma e lancia un chiaro segnale agli avversari in vista dell’ormai prossimo Giro d’Italia. Roglic è uno dei ...

Giro di Romandia - prologo a Tratnik : Lo sloveno Jan Tratnik ha vinto il cronoprologo del Giro di Romandia sulle rive del lago di Neuchatel, un percorso tecnico di 3,8 km . Il portacolori del Team Bahrain Merida ha preceduto di un secondo ...

Giro di Romandia 2019 - Tratnik beffa Roglic nel cronoprologo : Comincia con una sorpresa il Giro di Romandia 2019 , che di qui a domenica propone sei giornate di gara con molte salite: a vincere non è il favorito Primoz Roglic , ma il suo connazionale Jan Tratnik ...

Giro di Romandia 2019 : Jan Tratnik conquista a sorpresa il cronoprologo di Neuchâtel : Il Giro di Romandia 2019 si apre nel segno dello sloveno Jan Tratnik, che fa suo il cronoprologo di Neuchâtel. Il corridore della Bahrain Merida ha battuto contro ogni pronostico uno dei grandi favoriti di giornata, il connazionale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e lo svizzero della UAE Team Emirates Tom Bohli. Beffato anche l’ex campione iridato delle prove contro il tempo Tony Martin (Jumbo-Visma) che chiude quarto. Il vincitore del Tour de ...

Ciclismo - Vasil Kiryienka torna in gara! Risolta l’anomalia cardiaca - il bielorusso al Giro di Romandia : Vasil Kiryienka è pronto per tornare in gara! Il bielorusso ha infatti ricevuto il via libera per poter proseguire la propria attività agonistica dopo che durante i raduni prestagionali gli era stato diagnosticato uno scompenso cardiaco. Il 37enne rientra in gruppo dopo nove mesi di assenza e vestirà la casacca del Team Sky (da domani Team Ineos) nella cronometro individuale che oggi apre il Giro di Romandia, breve corsa a tappe in Svizzera. A ...

Giro di Romandia 2019 - la prima tappa. Orario e tv : Neuchatel, 29 aprile 2019 " Il Tour de Romandie 2019 parte domani con un cronoprologo interessante sulle rive del lago di Neuchatel e un percorso tecnico all'interno della cittadina svizzera. Si ...

Giro di Romandia 2019 - il percorso e dove vederlo in tv : Neuchatel, 29 aprile 2019 " Un cronoprologo, una cronometro e una tappa regina in salita: queste le tappe clou del Giro di Romandia 2019 , ultima breve corsa a tappe prima del Giro. Sarà un banco di ...