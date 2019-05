Giovanni si ammala | i colleghi gli regalano le ferie per salvarlo dal licenziamento

vanityfair

(Di domenica 5 maggio 2019) A un anno dalla pensione,Paladino, 61 anni, operaio nel settore delle manutenzioni meccaniche, si èto. Hanno cominciato a lacrimargli gli occhi, sentiva un dolore sempre più forte, poi la vista si è annebbiata. Si trattava della lesione e della perforazione della cornea. Nell’agosto 2017 si è messo in malattia, e ci è rimasto fino a marzo. Per la sua anzianità aveva il diritto di restare a casa 10 mesi, poi c’erano soltanto due alternative, entrambe drammatiche: l’aspettativa non retribuita o il, però, stava troppo male per tornare al lavoro.Ed è a quel punto che idella fabbrica della Omya, industria chimica di Carrara, hanno trovato un modo per aiutarlo, come racconta Il Tirreno. Una sessantina di loro, circa due terzi dei dipendenti, ha creato un «fondo di solidarietà». L’azienda, però, ha respinto la richiesta, ...

antojackie : RT @antojackie: Questo posto mi ammala questa sedia è mortale voglio alzarmi. #MondoDiVersi/Ida Travi da “Il Mio Nome è Inna” @artdielle… - RafaelAlamo13 : RT @antojackie: Questo posto mi ammala questa sedia è mortale voglio alzarmi. #MondoDiVersi/Ida Travi da “Il Mio Nome è Inna” @artdielle… - BPerrionni : RT @antojackie: Questo posto mi ammala questa sedia è mortale voglio alzarmi. #MondoDiVersi/Ida Travi da “Il Mio Nome è Inna” @artdielle… -