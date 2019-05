GF | Guendalina e Cristian si scagliano contro Michael | ' Per noi sei gay anche se neghi'

GF 16 : Cristian chiede consigli a Guendalina per sedurre Terlizzi : Continua a far discutere molto la vicenda che si è creata attorno ai due concorrenti Cristian Imparato e Michael Terlizzi all'interno della casa più spiata d'Italia. Si continua infatti a parlare della possibile omosessualità di Michael, uno dei personaggi più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Tale sospetto è stato avanzato da Cristian Imparato che sta cercando in tutti i modi di conquistare il giovane trentatreenne, ...

GF16 - Guendalina rivela a Cristian Imparato : 'Michael è terrorizzato dal fare outing' : La vita privata di Michael Terlizzi è tornata alla ribalta al Grande Fratello Nip e nelle ultime ore sono stati sollevati ulteriori dubbi sulla sua omosessualità. Dopo le accuse di Cristian Imparato, al quale hanno fatto seguito le smentite categoriche di Michael, ecco che un'altra concorrente si fa avanti con delle presunte verità 'choc' sull'argomento. È la nuova entrata nella casa più spiata d'Italia, Guendalina Canessa, che senza mezzi ...

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato attacca Guendalina Tavassi : "Che bugiarda! Ma perché sei così falsa?" : Gli strascichi dell'incontro/scontro avvenuto nella quarta puntata di Grande Fratello 16 tra Cristian e Guendalina Tavassi si fanno vedere. Il concorrente non è rimasto indifferente alla litigata nella quale i due se ne sono dette di tutti i colori. Tempo di sfoghi per il giovane ragazzo accusato dall'ex gieffina di aver nascosto più presunti ritocchi estetici oltre che non aver rivelato una relazione con un parrucchiere, amico della ...

Grande Fratello - Cristian Imparato attacca Guendalina Tavassi : 'Bugiarda - ti sei fatta anche pagare...' : Cristian Imparato è sicuro del fatto che Guendalina Tavassi lo abbia attaccato al Grande Fratello solo per fare spettacolo e per far parlare di sé. Lei è entrata nella casa per parlare della relazione ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali contro Guendalina Tavassi : "Con Cristian Imparato trash imbarazzante" : Valentina Vignali attacca Guendalina Tavassi. È successo in piena notte, dopo la lunga diretta del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cestista e influencer, infatti, si è scagliata contro la Tavassi, accusandola di aver fatto uno show "imbarazzante" durante il faccia a faccia con Cristian Imparato andato in scena nel corso della puntata. Ecco le dichiarazioni, riportate dal sito Chedonna.it:Che schifo, un vero schifo, ...

Grande Fratello 16 : lite Cristian Imparato - Guendalina Tavassi : "Sei volgarissima - caciottara" (video) : Guendalina Tavassi, nel corso della quarta puntata del 'Grande Fratello 16', si è confrontata lungamente con Cristian Imparato. Motivo della contesa? I trattamenti al viso (non dichiarati) dell'ex vincitore di 'Io canto' e le velenose dichiarazioni, rilasciate, dall'ex gieffina, a 'Pomeriggio 5' e 'Domenica Live':prosegui la letturaGrande Fratello 16: lite Cristian Imparato - Guendalina Tavassi: "Sei volgarissima, caciottara" (video) ...