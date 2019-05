Genoa-Roma | formazioni ufficiali e partita in diretta live

La Roma oggi sul campo del Genoa in cerca di punti Champions League : Trasferta veramente difficile oggi alle ore 18,00 per la Roma di Claudio Ranieri. La squadra giallorossa, a caccia di punti per proseguire la rincorsa al quarto posto, utile per partecipare alla prossima Champions League, dovrà vedersela con un Genoa affamato di punti salvezza. La squadra ligure cercherà di non rimanere coinvolta nella lotta per non retrocedere e vorrà far punti a tutti i costi, specie dopo che l'Empoli è uscito vittorioso ...

Probabili Formazioni Genoa – Roma - Serie A 05/05/2019 : Probabili Formazioni Genoa – Roma, Serie A 05/05/2019Genoa e Roma si sfidano per raggiungere i propri obiettivi stagionali: padroni di casa alla ricerca della salvezza matematica, ospiti per la Champions.GENOVA – Prandelli si affida a Radu in porta e una difesa composta da Romero, Zukanovic e Biraschi. Sugli esterni ci saranno Criscito e Lazovic, mentre al centro spazio per Radovanovic, Lerager e Bessa. In attacco occasione per ...

Roma : 4 finali al termine della stagione - si comincia oggi col Genoa : Roma – Quattro giornate al termine, nessun margine d’errore. Questo si legge all’alba della 35esima giornata di serie A, che vedrà la Roma impegnata a Genova contro il Genoa. Giallorossi e Rossoblu si incontreranno questo pomeriggio alle 18 allo stadio Luigi Ferraris in Marassi, casa del Grifone e stadio che può raccontare davvero tante storie a tinte Romaniste. Tinte dalle sfumature chiare, ma a volte anche scure: dallo ...

Genoa Roma - Prandelli : 'Concentrati per l'obiettivo salvezza' : Quattro partite ancora da giocare e sei punti sopra la zona retrocessione che al momento garantiscono al Genoa la permanenza in Serie A. La salvezza va raggiunta quanto prima: il concetto è stato ...

Genoa-Roma - Prandelli : “situazione ambientale delicata” : “La Roma e’ quadrata ed e’ molto compatta. In fase offensiva Edin Dzeko un riferimento fondamentale per i giallorossi. Il Genoa non deve perdere fiducia. Non dobbiamo demordere e restare in partita sempre, con consapevolezza di squadra”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della gara contro la Roma. “Ho stima e considerazioni grandissime di Claudio Ranieri. Ha realizzato ...