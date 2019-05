Genoa-Roma 1-1 | El Shaarawy ripreso all' ultimo da Romero Mirante para un rigore al 95'

Genoa-Roma 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : i due portieri i migliori in campo [FOTO] : 1/38 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Genoa-Roma 1-1 - giallorosso Mirante para rigore al 94' : Finisce 1-1 a Marassi la sfida testa-coda tra Genoa e Roma. Un pari che fa male ai giallorossi che devono però anche ringraziare Mirante per essere riusciti a non perdere all'ultimo minuto. La partita per oltre 80 minuti non offre grandissime emozioni. Predominio netto della Roma, ma occasioni clamorose non ce ne sono. Dzeko è il piu' attivo tra i giallorossi, mentre Lapadula (sostituito al 73' da Pandev) fa impazzire ...

VIDEO Genoa-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma si fa riprendere al 90′ in casa del Genoa nel posticipo delle ore 18.00 della 35ma giornata della Serie A di calcio: finisce 1-1 dopo il vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy. I padroni di casa in pieno recupero buttano via due punti di platino col rigore sbagliato da Sanabria. Highlights Genoa-Roma 1-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI EL Shaarawy ?????? ???????? : ???? 0 × 1 ???? .. ???????? .. ...

Calcio : posticipo - Genoa-Roma 1-1 : 19.57 La Roma frena la sua corsa Champions. A Marassi finisce 1-1 con il Genoa, giallorossi ora -3 dall'Atalanta, rosblù +4 sull'Empoli per la salvezza. Primo tempo pieno di occasioni. Pericoloso due volte Kouamè (16' e 19'), Radu para da campione un colpo di testa di Fazio (19'). Poi due chance per Pellegrini e una per Romero prima dell'intervallo. Ripresa a ritmi più blandi. Finale da brividi: El Shaarawy colpisce di sinistro (82'); il ...

