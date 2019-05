Genoa | Prandelli | ' Il rigore sbagliato? Sanabria ne avrà parlato con Criscito'

Genoa Roma - Prandelli : 'Concentrati per l'obiettivo salvezza' : Quattro partite ancora da giocare e sei punti sopra la zona retrocessione che al momento garantiscono al Genoa la permanenza in Serie A. La salvezza va raggiunta quanto prima: il concetto è stato ...

Genoa-Roma - Prandelli : “situazione ambientale delicata” : “La Roma e’ quadrata ed e’ molto compatta. In fase offensiva Edin Dzeko un riferimento fondamentale per i giallorossi. Il Genoa non deve perdere fiducia. Non dobbiamo demordere e restare in partita sempre, con consapevolezza di squadra”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della gara contro la Roma. “Ho stima e considerazioni grandissime di Claudio Ranieri. Ha realizzato ...

Genoa - Prandelli verso la Roma : "Manca fiducia - ma il futuro dipende solo da noi" : Prima "un pensiero al Grande Torino, memoria storica del calcio nazionale". Poi un pensiero "a Stefano Sturaro, operato ieri, ma parte integrante del nostro progetto". La vigilia di Cesare Prandelli ...

News Genoa - la critica di Prandelli : “In Italia non è migliorata la cultura calcistica” : Un momento non di certo fantastico, ma anche uno di quelli in cui un pari fuori casa può essere considerato ottimo. Il Genoa è tornato a far punti andando a pareggiare a Ferrara con la rete di Lapadula che ha risposto a Felipe. Ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli. “In questo momento sono importanti i punti nostri e quelli che le altre squadre non fanno. Ci sono parecchi club in lotta e speriamo di ...

Spal-Genoa 1-1 - Prandelli ora ha fiducia : 'Con la compattezza riusciremo a salvarci' : - Spal-Genoa, Lapadula regala il pareggio ai rossoblù - La cronaca della partita minuto per minuto - - LE FOTO : le immagini del primo tempo di Spal-Genoa - Le fotografie del secondo tempo - Poi il ...

Genoa - Prandelli : 'Situazione delicata - uniti per l'obiettivo. Lapadula bravo - ma quella punizione...' : L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli è intervenuto a Sky Sport dopo l'1-1 in casa della Spal: 'Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. All'intervallo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi,...

Serie A Genoa - Prandelli : «Consapevoli della situazione - ma serve positività» : FERRARA - Cesare Prandelli ha commentato Spal-Genoa , terminata 1-1, a Sky Sport: 'Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. A fine primo tempo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi un po' demoralizzati. ...

Chievo-Parma 0-0 Spal-Genoa 0-0 Diretta Prandelli cerca i punti salvezza : Il Chievo ha dimostrato vincendo la settimana scorsa sul difficile terreno della Lazio col punteggio di 1-2 di voler onorare al meglio la rimanente parte di stagione, nonostante la condanna a giocare ...

Chievo-Parma e Spal-Genoa ore 15 Diretta Prandelli cerca i punti salvezza : Il Chievo ha dimostrato vincendo la settimana scorsa sul difficile terreno della Lazio col punteggio di 1-2 di voler onorare al meglio la rimanente parte di stagione, nonostante la condanna a giocare ...

Genoa - a Ferrara con la Spal Prandelli punta sul senso di appartenenza : Prandelli ha invitato tutti a guardare in casa Genoana, senza curarsi dei risultati altrui, ma è innegabile come il risultato dell'Empoli oggi a Bologna possa condizionare pesantemente, soprattutto a ...

News Genoa - le ultime in casa rossoblu : Prandelli non convoca Sanabria : Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, ha convocato 22 giocatori per il match di domenica a Ferrara contro la Spal. L’allenatore rossoblu deve rinunciare in attacco anche a Sanabria per una distorsione alla caviglia. Oltre allo squalificato Veloso, out anche Sturaro che si era infortunato col Torino. In difesa sicura la presenza di Biraschi mentre a centrocampo ci sarà Radovanovic in cabina di regia. In attacco sarà Pandev a far ...

Prandelli mette in dubbio il suo futuro al Genoa : 'Strano sapere le cose dopo - dirò tutto' : Cesare Prandelli non ha mai temuto l'esonero dal Genoa, lo ha detto durante la conferenza stampa in vista della Spal. L'attuale allenatore dei rossoblu, infatti, grazie al colloquio con Enrico Preziosi ha mantenuto saldo il suo posto in panchina, rimanendo alla guida della squadra nonostante i numeri spaventosamente pericolosi in campionato. Genoa in zona retrocessione I risultati delle ultime partite evidenziano un Genoa in gran difficoltà, ...

Genoa : Prandelli - carico per la Spal : GENOVA, 26 APR - In ritiro con un giorno d'anticipo il Genoa di Prandelli è atteso domenica a Ferrara dalla delicata sfida con la Spal. In palio punti fondamentali per la salvezza: "C'è il desiderio ...

Genoa - Prandelli La Spal Carico e pronto' : GENOVA - Genoa in ritiro con un giorno d'anticipo per preparare al meglio la delicatissima sfida di domenica con la Spal. Non ci saranno i tifosi, ancora in contestazione. 'Può essere una difficoltà ...