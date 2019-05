Gaza | pioggia di razzi su Israele e raid di Tel Aviv sulla Striscia

Pioggia di razzi da Gaza su Israele. Ue chiede stop immediato : solo una soluzione politica può porre fine alla violenza. gli sforzi dell'Egitto e dell'Onu per calmare la situazione hanno il pieno appoggio dell'Ue". Ministero della Sanità di Gaza : "Morta bambina ...

Pioggia razzi da Gaza - Israele bombarda Hamas : “E’ colpa della Jihad”. Tra le vittime - neonata di 14 mesi : Torna alta la tensione in Medio Oriente: dalla Striscia di Gaza sono stati sparati circa 200 razzi contro il sud d' Israele , provocando la reazione delle forze armate dello Stato ebraico (Idf) che hanno bombarda to l'enclave palestinese, prendendo di mira una serie di obiettivi di Hamas . Finora si sono registrati quattro palestinesi feriti e almeno un morto, il 22enne Imad Nasser, che si va ad aggiungere ai quattro di ieri, due uccisi durante gli ...

Pioggia di razzi a Gaza - Isreaele risponde e si riaccende il conflitto : Forte tensione nella striscia di Gaza , dove sono tornati a piovere razzi: un palestinese è rimasto ucciso stamane in un bombardamento israeliano in prossimità di Beit Hanun. E in precedenza altri ...