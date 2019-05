Gaza | lanciati 250 razzi Usa ' Israele ha diritto a difendersi' Ma la Turchia chiede

Lanciati razzi da Gaza su Israele : 10.14 Circa 50 razzi sono stati Lanciati da Gaza in direzione di Israele. Lo ha riferito l'esercito israeliano, affermando che decine di ordigni sono stati intercettati e distrutti e che le forze aeree hanno colpito due postazioni per il lancio di razzi a Gaza, in risposta all'attacco. Ieri, nella Striscia, in una serie di scontri, erano stati uccisi quattro palestinesi e due militari di Israele erano stati feriti.