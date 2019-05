Gaza | Hamas lancia 450 razzi Usa ' Israele ha diritto a difesa' Ma Turchia chiede

Gaza-Israele : Hamas lancia 430 razzi<br> Salvini : "Tutta la mia solidarietà a Netanyahu" : PROSEGUI LA LETTURAGaza-Israele: Hamas lancia 430 razzi Salvini: "Tutta la mia solidarietà a Netanyahu" é stato pubblicato su Polisblog.it alle 09:45 di Sunday 05 May 2019

Pioggia razzi da Gaza - Israele bombarda Hamas : “Colpa della Jihad”. Tra le vittime - una neonata : Torna alta la tensione in Medio Oriente: dalla Striscia di Gaza sono stati sparati circa 200 razzi contro il sud d'Israele, provocando la reazione delle forze armate dello Stato ebraico (Idf) che hanno bombardato l'enclave palestinese, prendendo di mira una serie di obiettivi di Hamas. Finora si sono registrati quattro palestinesi feriti e almeno un morto, il 22enne Imad Nasser, che si va ad aggiungere ai quattro di ieri, due uccisi durante gli ...

Medio Oriente - 150 missili di Hamas e Jihad contro Israele. Che risponde con bombardamenti su Gaza e chiude i valichi : Nuova escalation tra Israele e Hamas, dopo i nuovi scontri di venerdì alla barriera di confine con la Striscia di Gaza nell’ambito della Grande Marcia del ritorno in corso dal 30 marzo. Le autorità israeliane hanno annunciato la chiusura dei valichi con la Striscia – quello pedonale di Eretz e quello merci di Kerem Shalom – dopo che oltre 150 razzi sono stati lanciati da Hamas e la Jihad islamica verso Israele. Decine sono stati ...

Lancio di razzi da Gaza contro Israele. Hamas : "Reagiamo ai crimini" : Tensioni sulla striscia di Gaza. Circa 50 i razzi lanciati dalla Striscia verso il sud di Israele. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui decine di questi sono stati intercettati dall’Iron Dome il sistema di difesa antimissili e altri caduti in zone aperte. In risposta tank dell’esercito israeliano hanno colpito postazioni militari di Hamas.“La resistenza resta pronta a reagire ai crimini commessi dall’occupazione, ...

Razzi da Gaza e raid di Israele - si riaccende lo scontro con Hamas : I militanti palestinesi hanno lanciato oltre 50 Razzi sulle regioni meridionali e centrali di Israele dopo che venerdì un tank israeliano aveva colpito postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza e ucciso quattro persone. La risposta di Hamas, o forse anche della Jihad islamica, è stata la più massiccia dalla fine di marzo, quando alla vigilia delle...

Hamas sta lanciando missili contro Israele in risposta all’uccisione di 4 palestinesi nella Striscia di Gaza : Sabato mattina l’esercito israeliano ha detto che più di 90 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il Centro e il Sud di Israele in risposta all’uccisione di quattro palestinesi avvenuta venerdì nella Striscia di Gaza; la maggior

"Marcia del Milione" - Hamas riafferma il suo controllo nella Striscia di Gaza : Una doppia prova di forza: verso Israele e, soprattutto, interna al campo palestinese. La celebrazione del primo anniversario della "Marcia del Ritorno" è il pretesto per dimostrare di avere ancora un pieno controllo della Striscia. La doppia prova di forza di Hamas: dimostrarsi forza di lotta (armata o non violenta a seconda dei momenti) e di "governo" (in grado di mantenere basso il livello dello scontro, rispettando così la ...

Gaza : Netaniahu non esclude un intervento militare israeliano contro Hamas : Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netaniahu, di ritorno da Washington, ha dichiarato che Israele non esiterebbe ad entrare nella striscia di Gaza e ad adottare tutte le misure necessarie per la sua sicurezza nei confronti di Hamas, in caso di ulteriori minacce. Netaniahu aveva appena incontrato il presidente Usa Donald Trump per ufficializzare il riconoscimento americano dell’occupazione israeliana sulle alture siriane del Golan, avvenuto nel ...