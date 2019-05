Francia | da Macron sgravi per le famiglie senza cedere ai Gilet gialli

Italia-Francia : Macron - nostro legame è indistruttibile. Mattarella visita Notre-Dame : Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti al castello di Amboise dove ha trascorso gli ultimi suoi 3 anni di vita Leonardo da Vinci, morto 500 anni fa. Mattarella e Macron dopo una stretta di mano e i saluti hanno passato in rassegna le truppe, poi il presidente francese ha mostrato al capo dello Stato il panorama che si gode dal castello. Mattarella e' stato ...

Mattarella e Macron celebrano l'amicizia “indistruttibile” tra Italia e Francia : Chambord. Non chiamatele prove di riconciliazione, “non c’è bisogno di fare la pace”, ha detto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, “perché i rapporti sono storicamente solidi e così profondi che sono stati sempre di straordinaria eccellenza” e “l’amicizia tra Francia e Italia

Mattarella in Francia - Macron : 'Nostra amicizia è indistruttibile' | : Il presidente della Repubblica, dopo una visita a Notre Dame, si è spostato ad Amboise dove Leonardo da Vinci morì nel 1519. Ad accoglierlo, il presidente francese. "Se abbiamo fatto la pace tra ...

Mattarella in Francia - Macron : 'Nosta amicizia è indistruttibile' - : Il presidente della Repubblica, dopo una visita a Notre Dame, si è spostato ad Amboise dove Leonardo da Vinci morì nel 1519. Ad accoglierlo, il presidente francese. "Se abbiamo fatto la pace tra ...

Francia - il governo Macron abbandona l’insegnamento della lingua italiana : Il governo di Macron ha dimezzato i posti per insegnare l’italiano in Francia e il taglio rischia di creare un’ulteriore frattura nei rapporti tra Italia e Francia. Se ne parlerà oggi pomeriggio al ministero dell’Istruzione francese a Parigi, a due giorni dall’arrivo del presidente della Repubblica Mattarella in Francia per rendere omaggio insieme ...

«Giuste le rivendicazioni dei gilet gialli». Le promesse di Macron alla Francia : Il presidente annuncia tagli alle tasse e riforme politiche. Ma Le Pen supera En Marche nei sondaggi

'Giuste le rivendicazioni dei gilet gialli'. E Macron promette più democrazia diretta in Francia : ... Macron ha negato che si sia trattato da parte sua di 'un regalo ai ricchi': 'Ho istituito la tassa sul patrimonio immobiliare, sopprimendo quella sulla parte di patrimoni investita nell'economia, ...

Francia nel caos - Macron promette : «Meno tasse ma lavorare di più» : Taglio delle tasse, sgravi fiscali a favore delle classi medie, aiuti alle pensioni più basse: queste le principali concessioni annunciate da Emmanuel Macron nella presentazione di quello che...

Francia - Macron promette : 'Meno tasse ma lavorare di più' : ... Macron ha negato che si sia trattato da parte sua di 'un regalo ai ricchi': 'Ho istituito la tassa sul patrimonio immobiliare, sopprimendo quella sulla parte di patrimoni investita nell'economia, ...

Emmanuel Macron : "Da parte dei gilet gialli anche richieste giuste - ma ora in Francia torni l'ordine" : Emmanuel Macron ha cominciato la sua conferenza stampa - la prima del mandato - annunciando "un nuovo atto della Repubblica" e parlando subito del "movimento inedito", quello dei gilet gialli, che da 5 mesi agita il paese. "Ci sono state richieste contraddittorie, la protesta è stata strumentalizzata ci sono stati antisemitismo, omofobia, attacchi contro le istituzioni, i giornalisti, le forze dell'ordine. Ma non voglio che la deriva di ...

Notre-Dame - siluro di Papa Francesco a Emmanuel Macron : "In Francia ora non vengo" - cosa c'è dietro : Anche Papa Francesco snobba Emmanuel Macron. Dopo l'incendio che ha devastato Notre-Dame, il presidente francese ha infatti invitato il Pontefice a Parigi. La risposta? Picche. La proposta di Macron è arrivata nel corso dell'evento all'Eliseo in cui sono stati ricevuti i 300 vigili del fuoco che han

Notre-Dame - Macron alla Francia| : La procura: «Pista accidentale». Il Papa: «Mobilitiamoci tutti». Gara di solidarietà per la ricostruzione |

La Francia cancella l’italiano dalle scuole : gli intellettuali si appellano a Macron : Dopo il corposo taglio di cattedre per l'insegnamento dell'italiano nella scuola francese, arriva l'appello firmato da diversi docenti francesi e molti intellettuali italiani, da Andrea Camilleri ad Ascanio Celestini, per il ripristino dell'insegnamento della nostra lingua nelle scuole d'oltralpe.Continua a leggere

Matteo Salvini bombarda Macron e la Francia : 'Se davvero lo stanno facendo non starò a guardare' : 'Non starò a guardare'. Matteo Salvini lancia un avvertimento a Emmanuel Macron via Twitter e in un'intervista a Non stop News su Rtl 102.5. Si parla di Libia e il ministro degli Interni punta il dito ...