Foa contro Fazio | Compenso elevato | ha perso carica innovativa La Lega

Rai - Marcello Foa a gamba tesa contro Fazio : «Compenso molto elevato - i suoi ascolti non sono aumentati. Format senza carica innovativa» : Marcello Foa “Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato“. Stavolta a parlare non è il solito Matteo Salvini, ormai apertamente critico sui cachet del conduttore ligure, ma il Presidente della Rai, Marcello Foa. La presa di posizione, in questo caso, è tutta interna al servizio pubblico e quindi non più trascurabile. Intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, il giornalista – a margine di una ...

