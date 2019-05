Fiumicino,guasto rallenta voli Alitalia

tpi : Fiumicino, aerei cancellati e ritardi a causa di un guasto informatico | Info in tempo reale - paddeu_jose : RT @Agenzia_Ansa: Stop informatico, disagi per i voli dell'#Alitalia a #Fiumicino - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Alitalia: guasto a Fiumicino, disagi Problemi tecnici causa difficoltà check-in. Regolari altri… -

menti nelle partenze deidall'aeroporto romano dia causa di un problema tecnico ai servizi informativi della compagnia di bandiera. Sono invece regolari le operazioni per idi tutte le altre compagnie aeree. Le difficoltà vengono riscontrate nel check-in on line e nelle prenotazioni fatte su piattaforma. In una notaha informato i passeggeri del momentaneo disagio, attivando il numero verde 800650055.(Di domenica 5 maggio 2019)