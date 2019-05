Fiorentina quasi irritante a Empoli | col Milan il derby delle speranze disattese

Roma-Fiorentina è una classica in Serie A : la prima volta quasi 90 anni fa : Dopo aver chiuso in parità la partita d’andata, Roma e Fiorentina torneranno in campo domani alle 21 allo Stadio Olimpico per disputare la gara della 30^ giornata di Serie A. Un sfida importante per entrambe le formazioni: i giallorossi, al settimo posto con 47 punti, sconfitti nel match contro il Napoli (e ancora prima in quello contro la Spal) sono a caccia di punti per non perdere il posto in Champions; i viola, decimi con 38 ...