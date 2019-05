Europee | Meloni | bisogna cambiare tutto | Fdi sarà vera sorpresa

Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni a Siracusa per sostenere Luca Cannata alle Europee : Chiedo il sostegno a tutti i Siracusani al di là della fede politica e degli schieramenti. Questa Europa così com'è non ci piace - prosegue Luca Cannata - vedi il caso dei migranti tutti sulle spalle ...

Elezioni Europee 2019 : alleanza Lega-FDI - Meloni “va chiarita prima” : Elezioni europee 2019: alleanza Lega-FDI, Meloni “va chiarita prima” Giorgia Meloni tenta l’aggancio. Dal palco della conferenza programmatica del suo partito, la leader di Fratelli d’Italia si rivolge alla Lega di Matteo Salvini e gli tende una mano. Anzi, due. “Se le cose vanno come dovrebbero, se Fratelli e d’Italia e Lega crescono alle Elezioni europee – dice – non ci saranno margini per tenere in ...

Meloni : "Subito al voto dopo le EuropeeGoverno con la Lega. Roma capitale Ue" : L'intervento di Giorgia Meloni in chiusura del raduno FdI: "Governo con la Lega dopo le europee. Flat tax per tutti, con M5s sono tornati i marxisti. Pd? Gli zerbini d'Europa" Segui su affaritaliani.it

Meloni e Toti archiviano Berlusconi : “Dopo le Europee governo con la Lega” : È una doppia sfida quella che Giorgia Meloni lancia al Lingotto di Torino. La prima è delegittimare l’alleanza di governo Lega-M5S. La seconda, meno esplicita, è di erodere voti agli alleati di Forza Italia per rifondare un nuovo centro-destra. «Dopo le Europee questo governo non avrà più margini di vita. Si andrà a nuove elezioni e penso avremo la...

La Meloni sfida Salvini : 'Alleanza chiara e voto dopo Europee' : 'Non chiedo alla Lega di staccare la spina - spiega la leder di FdI - ma faccio un ragionamento politico su come andare avanti'

Europee - i Mussolini tornano alla ribalta - Alessandra con Berlusconi e Caio Giulio Cesare con la Meloni : Il nome “Mussolini” sempre più presente tra i candidati alle Europee. Da un lato Alessandra Mussolini con Forza Italia dall’altra parte Caio Giulio Cesare Mussolini con Giorgia Meloni Alessandra Mussolini “non ha ancora firmato la candidatura però ci siamo quasi”. Silvio Berlusconi, dopo l’addio di Elisabetta Gardini, è riuscito clamorosamente a far “rientrare” la Mussolini. La quale, poco ...

Meloni : dopo Europee voto - nuovo governo : 16.29 "dopo le europee credo sia necessario tornare alle urne e creare una nuova maggioranza e un nuovo governo senza i 5S, in grado di tutelare gli interessi nazionali degli italiani". Così Meloni, alla conferenza programmatica di FdI. Poi rivolta a Salvini:le alleanze si devono chiarire prima,non dopo il voto" Sempre sul tema europee,Meloni afferma: "dal risultato di FdI dipendono molte cose.Noi demoliremo l'euromostro",Vogliamo cambiare ...

