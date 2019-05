Europee | in Veneto Fdi contro Lega per manifesto della candidata Ilenia Rento | Usa

Europee : ecco cosa chiedono le Pmi del Veneto ai candidati (2) : (AdnKronos) - Uno dei temi che più sta a cuore agli imprenditori è l’equità fiscale. "La politica fiscale sovrana dei singoli Stati membri deve essere accompagnata da un sistema fiscale equiparabile a livello internazionale. Tra le richieste avanzate per la salvaguardia della concorrenza leale c’è l

Europee : ecco cosa chiedono le Pmi del Veneto ai candidati : Padova, 17 apr. (AdnKronos) - "Vogliamo che il nostro voto conti". È a partire da questo principio che, in vista delle elezioni del Parlamento europeo in programma il prossimo 26 maggio, Confapi e Cea-Pme, la confederazione europea delle Pmi, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione per evid