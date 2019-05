EUROPEE | FITTO | IL VOTO DEL 26 MAGGIO HA ANCHE UN VALORE POLITICO SIA PER IL GOVERNO

Ora che l'Isis è stato sconfitto in Siria - cosa succede alle mogli EUROPEE dei jihadisti? : Dopo la conquista di Baghuz, ultimo bastione dell'Isis nell'est della Siria, le forze arabo-curde sostenute dagli Stati Uniti hanno celebrato la fine della guerra contro lo stato Islamico. Nel reportage "Siria: le piaghe del Califfato", prodotto da Arte in Italiano, diversi protagonisti raccontano l'epilogo del califfato e ne evocano le conseguenze, a partire dalle mogli dei jihadisti europei che dovranno tornare in Europa insieme ai loro ...