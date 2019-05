Duomo Vigevano chiuso per caduta calcinacci Foto | maltempo spaventa la Cattedrale

Maltempo - disagi e neve fuori stagione : chiuso Duomo di Vigevano. Tre scalatori francesi salvati sul Monte Rosa : Vento, neve e pioggia. Fosse solo Maltempo non sarebbe un problema ma le temperature basse, quasi da inverno, su tutta Italia stanno creando più di un disagio. Sono stati, per esempio, 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dalla tarda serata per i danni causati dalle forti grandinate a Peschiera del Garda (Verona). “Situazione in miglioramento – scrivono i vigili del fuoco su Twitter – squadre ancora al lavoro per ...

