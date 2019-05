Dove si nascondono i pedofili

agi

(Di domenica 5 maggio 2019) Online, certo, ma soprattutto in casa: i casi dia e abusi sessuali su minori, secondo il dossier pubblicato da Telefono Azzurro in occasione della decima giornata nazionale contro questo tipo di fenomeni, non accennano a diminuire. E l'abitazione privata continua a essere il luogosi consumano la maggior parte delle violenze, fisiche e psicologiche.Telefono Azzurro segnala che, in Italia nel 2018, sono stati riportati complessivamente 224 episodi. Cento richieste di aiuto sono giunte al 114, il servizio di emergenza promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri e gestito da Telefono Azzurro; l'anno precedente erano state 83.Altre 124 telefonate sono arrivate direttamente al centro di ascolto al numero 1.96.96.“Il fenomeno dia e pedopornografia è in crescita”, denuncia il presidente di Telefono Azzurro, ...

