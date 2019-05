Domenica In | Antonino Cannavacciuolo | “Sono un padre assente”

tvzap.kataweb

(Di domenica 5 maggio 2019) Uno chef famoso diventato un personaggio tv popolarissimo, grazie alla sua sincerità., ospite di Mara Venier, ha svelato alcuni aspetti meno conosciuto del suo carattere, arrivando a commuoversi parlando con i figli.“Mia nonna è scomparsa più di 25 anni fa, ma per me è sempre presente. Alzo lo sguardo verso di lei sempre, anche ora prima di entrare in studio. Lei era una persona che faceva bene a tutti.”ha raccontato l’origine della sua passione per la cucina: “Mi deriva da mio, che vedevo cucinare. E’ un lavoro creativo, puoi far star bene la gente e puoi girare il mondo. Non vorrei fare altro.”Ma oltre alla carriera c’è la famiglia. E a proposito dei figli,ha confessato: “Sono unassente, oggi è il compleanno di mia figlia Elisa e io sono ...

